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14февраля
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сегодня, 12:27 0

Еще на пару градусов теплее: прогноз погоды в Приамурье на 15 февраля

Еще на пару градусов теплее: прогноз погоды в Приамурье на 15 февраля
Фото: BedForPet

В Амурской области 15 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, местами усиливаясь до 8-13 метров в секунду.

Температура ночью по северу понизится до минус 30…35 , местами – до минус 20…25, по югу термометры покажут в ночные часы минус 19…24, местами около минус 30. Днем температура составит минус 8…13 градусов, местами – минус 18…23.

В Благовещенске также переменно облачно, осадков синоптики не прогнозируют. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Столбики термометров ночью остановятся на отметках 20…22 градуса мороза, днем температура составит минус 8…10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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