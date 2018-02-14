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14февраля
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сегодня, 12:08 0

Из-за Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта

Из-за Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта

18 февраля на площади имени Ленина в Благовещенске пройдет народное масленичное гулянье. В связи с этим с 11:00 до 16:00 будет введено временное ограничение движения транспорта по улице Ленина от Пионерской до Шимановского.

Схема движения общественного транспорта также временно изменится.

Автобусы № 11 и К поедут по маршруту: улица Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее.

Автобусы № 2, 2а, 5, 39 по маршруту: улица Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября.

Автобусы № 4, 9, 28, 30, 31 поедут по улицам: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина.

Маршрут № 12 будет двигаться по схеме: улица Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская.

Маршруты № 8, 26, 106 по улицам: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Калинина, сообщает мэрия города.

С подробным расписанием мероприятий, который пройдут в Благовещенске на Масленицу, можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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#праздники #транспорт

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