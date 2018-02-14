В Приамурье задержали жителя Иркутской области, находящегося в федеральном розыске

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В Ромненском районе полицейские задержали жителя Иркутской области. Мужчина числился в федеральном розыске. Он управлял автомобилем, перевозящим наркотики.

Инспекторы ДПС находились на маршруте патрулирования на автодороге Каховка – Серединное Ромненского района. Они потребовали остановиться водителя одной из машин. Автолюбитель, однако, проигнорировал требование и увеличил скорость движения. Началось преследование.

Во время движения из салона авто был выброшен мешок. После непродолжительной погони полицейским удалось остановить машину. Внутри находились трое мужчин. Выяснилось, что управлял автомобилем житель Иркутской области, находящийся в федеральном розыске, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли сброшенный из машины мешок с растительной массой. Согласно заключению эксперта, в мешке был наркотик – каннабис, весом более 4,5 килограмма. Запрещенное вещество принадлежало одному из пассажиров.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. В отношении водителя автомобиля составили административные материалы, он был помещен в изолятор временного содержания. В дальнейшем мужчину передадут инициатору розыска, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.