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сегодня, 11:42 10

Директор благовещенской фирмы недоплатил 19 миллионов рублей налогов и лишился свободы

Директор благовещенской фирмы недоплатил 19 миллионов рублей налогов и лишился свободы
Фото: Yablor.ru

Житель Благовещенска проведет больше двух лет в неволе за уклонение от уплаты налогов. Директор фирмы, занимающейся продажей спецтехники, недоплатил в бюджет больше 19 миллионов рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора.

Как сообщается на сайте Благовещенского горсуда, ООО «Ордос», занимаясь продажей спецтехники и запчастей, с июля по декабрь 2015 года должно было уплатить налоги по сделкам, заключенным с контрагентами на территории РФ, стоимость которых включала НДС. Но директор фирмы решил присвоить эти деньги себе. Он поручил бухгалтеру фирмы включить в регистры бухгалтерского учета заведомо ложные сведения. При этом бухгалтер о преступных намерениях руководства не знала. В итоге в налоговую инспекцию были предоставлены неверные данные. В частности, за третий квартал 2015 года было неуплачено 5 250 647 рублей налогов, за четвертый квартал 2015 года – 14 287 074 рублей.

Таким образом, директор ООО «Ордос» умышленно уклонился от уплаты НДС на общую сумму 19 537 721 рублей, что является особо крупным размером. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, совершение преступления впервые. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В итоге бизнесмена приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его также обязали возместить причиненный федеральному бюджету ущерб.

Просмотров всего: 2083

#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    7 часов назад

    Правильно.

  • Н.В.

    Н.В.
    7 часов назад

    Почему не сидит Васильева с Сердюковым ?

  • Немо

    Немо
    7 часов назад

    Бухгалтер не знала??? Не смешите...

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    7 часов назад

    Действительно, бред сивой кобылы

  • КП

    КП
    7 часов назад

    Не поделился.

  • Н.В.

    Н.В.
    6 часов назад

    Бухгалтера всегда выполняют распоряжения своего директора , Если сделает все по кодексу и начислит налоги, не как поступило распоряжение , то завтра же будет уволена, Позиция всех директоров такая , это мои деньги и я тебе плачу зарплату , а не налоговая . А директор молодец , не потянул за собой бухгалтера, Директора жаль, в бюджет сколько не дай , все мало , как в болото, засасывает любое количество, Да не жалко бы было, если бы виден результат по стране , а бюджет то разворуют , то на ненужные войнушки спустят,

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    6 часов назад

    Н.В.

    Бухгалтера всегда выполняют распоряжения своего директора , Если сделает все по кодексу и начислит налоги, не как поступило распоряжение , то завтра же будет уволена, Позиция всех директоров такая , это мои деньги и я тебе плачу зарплату , а не налоговая . А директор молодец , не потянул за собой бухгалтера, Директора жаль, в бюджет сколько не дай , все мало , как в болото, засасывает любое количество, Да не жалко бы было, если бы виден результат по стране , а бюджет то разворуют , то на ненужные войнушки спустят,



    законодательно невозможно

  • Кварц

    Кварц
    6 часов назад



    Да не жалко бы было, если бы виден результат по стране , а бюджет то разворуют , то на ненужные войнушки спустят,



    А вам не виден результат? Может окна в доме вымыть или очки купить? Не обижайтесь, но только слепой не видит, как изменилась страна за последние 10-15 лет. Что так угнетает вас? Бедно одетые люди? Отсутствие продуктов в магазинах? Отсутствие жилья и автотранспорта у жителей? Всего в достатке. И еды, и одежды, и машин, и путешествий. Правда, работать надо.

    Но есть особо одаренные, у которых работают одни, а роскошествуют другие. Вот Грудинин у нас есть. По балансу (он есть в интернете): нераспределенная прибыль за последние 6 лет не изменялась - 1.3 млрд, за 2017 - 3.6 млрд. Прибыль переходит по строчке из года в год, не распределяется. Вопрос: откуда взялись 7 млрд на сокрытых счетах в банках за границей? Какие суммы налогов не поступили в бюджет? Какая мера наказания за ТАКОЕ сокрытие налогов должна быть.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Кварц


    Да не жалко бы было, если бы виден результат по стране , а бюджет то разворуют , то на ненужные войнушки спустят,



    А вам не виден результат? Может окна в доме вымыть или очки купить? Не обижайтесь, но только слепой не видит, как изменилась страна за последние 10-15 лет. Что так угнетает вас? Бедно одетые люди? Отсутствие продуктов в магазинах? Отсутствие жилья и автотранспорта у жителей? Всего в достатке. И еды, и одежды, и машин, и путешествий. Правда, работать надо.

    Но есть особо одаренные, у которых работают одни, а роскошествуют другие. Вот Грудинин у нас есть. По балансу (он есть в интернете): нераспределенная прибыль за последние 6 лет не изменялась - 1.3 млрд, за 2017 - 3.6 млрд. Прибыль переходит по строчке из года в год, не распределяется. Вопрос: откуда взялись 7 млрд на сокрытых счетах в банках за границей? Какие суммы налогов не поступили в бюджет? Какая мера наказания за ТАКОЕ сокрытие налогов должна быть.


    Эвоно как затроллил, начали с бухгалтера, закончили Грудининым. Все равно вашей банде кирдык, рано или поздно. Лучше рано.

  • Gunvor

    Gunvor
    3 часа назад

    Не обижайте кварца))) тролль добросовестно отрабатывает бабосы )))

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