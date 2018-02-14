Директор благовещенской фирмы недоплатил 19 миллионов рублей налогов и лишился свободы

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Житель Благовещенска проведет больше двух лет в неволе за уклонение от уплаты налогов. Директор фирмы, занимающейся продажей спецтехники, недоплатил в бюджет больше 19 миллионов рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора.

Как сообщается на сайте Благовещенского горсуда, ООО «Ордос», занимаясь продажей спецтехники и запчастей, с июля по декабрь 2015 года должно было уплатить налоги по сделкам, заключенным с контрагентами на территории РФ, стоимость которых включала НДС. Но директор фирмы решил присвоить эти деньги себе. Он поручил бухгалтеру фирмы включить в регистры бухгалтерского учета заведомо ложные сведения. При этом бухгалтер о преступных намерениях руководства не знала. В итоге в налоговую инспекцию были предоставлены неверные данные. В частности, за третий квартал 2015 года было неуплачено 5 250 647 рублей налогов, за четвертый квартал 2015 года – 14 287 074 рублей.

Таким образом, директор ООО «Ордос» умышленно уклонился от уплаты НДС на общую сумму 19 537 721 рублей, что является особо крупным размером. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, совершение преступления впервые. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В итоге бизнесмена приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его также обязали возместить причиненный федеральному бюджету ущерб.