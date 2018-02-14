В Шимановске автомобиль насмерть сбил пешехода (видео)

Вечером 13 февраля в Шимановске произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, в результате тот скончался. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария произошла накануне после 22 часов вечера в районе дома по улице Плеханова. Водитель автомобиля сбил пешехода, который находился на проезжей части. Мужчина 1974 года рождения скончался от полученных травм. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства аварии. Видео: instagram.com/blag_dtp

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Александр Авдеев