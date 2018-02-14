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14февраля
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В полдень в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель аэрокосмического музея

В полдень в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель аэрокосмического музея

14 февраля в полдень в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Бизнес-среда». Ведущий Борис Белобородов встретится в студии с руководителем аэрокосмического музея Владимиром Касьяненко. Тема программы: «Особенности бизнеса в сфере поставки авиационных запчастей и производства авиационных работ».

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина. Вечером в эфир «Эха» выйдут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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