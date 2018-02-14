В амурском территориальном фонде ОМС сменился руководитель

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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Амурской области возглавил Юрий Максимов. 13 февраля он приступил к новым обязанностям.

Распоряжение о назначении Максимова подписал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Юрий Максимов – заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор. В 2007-2008 годах исполнял обязанности первого заместителя министра здравоохранения Приамурья, с 2008 по 2010 годы возглавлял амурское министерство.

Со вступлением в должность Юрия Максимова поздравил министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество, передает пресс-служба правительства региона.

«Я уверен, что опыт, которым обладает Юрий Георгиевич, его нацеленность на конструктивную работу, на создание оптимальных условий для развития отрасли окажут благотворное влияние на наше межведомственное взаимодействие и послужат важнейшей цели – совершенствованию всей системы охраны здоровья амурчан», – сказал Андрей Субботин.

«Главной миссией фонда является расширение возможностей регионального здравоохранения, укрепление материальной базы учреждений, их оснащенность современным оборудованием, что позволит нам сообща выполнять государственную задачу по оказанию качественных и доступных медицинских услуг населению области», – отметил Юрий Максимов.

До назначения Максимова пост руководителя ТФОМС по Амурской области занимала Тамара Гаврилова. В фонде ИА «Амур.инфо» сообщили, что не знают, где сейчас она будет работать.