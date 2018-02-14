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В амурском территориальном фонде ОМС сменился руководитель

В амурском территориальном фонде ОМС сменился руководитель
Фото: amurobl.ru

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Амурской области возглавил Юрий Максимов. 13 февраля он приступил к новым обязанностям.

Распоряжение о назначении Максимова подписал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Юрий Максимов – заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор. В 2007-2008 годах исполнял обязанности первого заместителя министра здравоохранения Приамурья, с 2008 по 2010 годы возглавлял амурское министерство.

Со вступлением в должность Юрия Максимова поздравил министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество, передает пресс-служба правительства региона.

«Я уверен, что опыт, которым обладает Юрий Георгиевич, его нацеленность на конструктивную работу, на создание оптимальных условий для развития отрасли окажут благотворное влияние на наше межведомственное взаимодействие и послужат важнейшей цели – совершенствованию всей системы охраны здоровья амурчан», – сказал Андрей Субботин.

«Главной миссией фонда является расширение возможностей регионального здравоохранения, укрепление материальной базы учреждений, их оснащенность современным оборудованием, что позволит нам сообща выполнять государственную задачу по оказанию качественных и доступных медицинских услуг населению области», – отметил Юрий Максимов.

До назначения Максимова пост руководителя ТФОМС по Амурской области занимала Тамара Гаврилова. В фонде ИА «Амур.инфо» сообщили, что не знают, где сейчас она будет работать.

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Сосновский

    Сосновский
    8 часов назад

    Дааааааааа...Можно было от этой команды ожидать чего угодно, но чтобы сюда вернулся глубокий пенсионер Максимов, это жесть.

    «Главной миссией фонда является расширение возможностей регионального здравоохранения, укрепление материальной базы учреждений, их оснащенность современным оборудованием, что позволит нам сообща выполнять государственную задачу по оказанию качественных и доступных медицинских услуг населению области», – отметил Юрий Максимов.

    Вот только открыл рот и сразу показал свою полную безграмотность. Какое оборудование?! Фонд оплачивает 5 статей и там нет оборудования! Денег не хватает на зарплату, на медикаменты, на питание, а он про какое-то оборудование говорит. С таким директором фонда одна дорога, в тюрьму.

  • батарейка

    батарейка
    7 часов назад

    Чето пропустила, а кто до этого был? И куда он пересел?

  • Афоня

    Афоня
    7 часов назад

    Максимов профессор по солевым пещерам, что-то такое. После 2010 года нигде не работал. Это как надо было Субботину постараться продуть уши губеру, чтобы тот сподвигся уволить директора фонда, входящую в десятку лучших в РФ и взять не понять кого. Глобус, он же Максимов, отстал от жизни навсегда, не ориентируется ни во времени, ни в пространстве и тем более в системе ОМС, и как руководитель он никакой. Тер. фонд сейчас по одноканальному финансированию оплачивает всё, но к оснащённости каким бы то ни было оборудованием не имеет никакого отношения. Года 2 назад посадили приморского директора фонда, который тоже решил закупить что-то из оборудования.

  • Виктогрия

    Виктогрия
    6 часов назад

    батарейка

    Чето пропустила, а кто до этого был? И куда он пересел?



    до этого Гаврилова была, никуда не пересела.

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    В нашем городе любая должность покупается и это не ссекрет. Думаете губернатором этого не знает? Все знает и «контролирует»

  • Афоня

    Афоня
    6 часов назад

    Зачищает всех под себя. Умные ему не нужны. Нужны такие люди, которые будут тупо исполнять указиловки сверху, а потом сядут.

  • Сосновский

    Сосновский
    5 часов назад

    варварав

    В нашем городе любая должность покупается и это не ссекрет. Думаете губернатором этого не знает? Все знает и «контролирует»



    Это вряд ли. Пенсионер почти 10 лет просидел без работы и постоянно её искал. Тут другая история. Об этом Максимов заявил сразу - я пришёл закупать оборудование. Опрометчивое заявление, я сказал бы, даже глупое. Глупое по 2-м причинам. Как происходит назначение директора на тер.фонд? Сначала область представляет документы на кандидата, потом кандидат едет в Москву на собеседование в ФФОМС, если его утверждают, то губернатор его назначает. В данном случае сделали всё наоборот. 2-я причина - прежде чем что-то заявлять ну почитай ты нормативные документы, ёшкин кот! Ну узнай ты элементарно, чем занимается территориальный фонд.

    И вообще, о каком оснащении оборудованием можно говорить, когда все больницы месяц от месяца всё больше и больше погружаются в кредиторку, которая подходит к уже к полмиллиарду? Вот так непрофессионально повысили зарплату, поэтому процесс кредиторской задолженности превращается в необратимый.

  • Nakamura

    Nakamura
    4 часа назад

    http://www.amur.info/simple/2010/08/18/4156

    За 8 лет отдохнул походу, с новыми силами в бой, а если серьёзно это конечно очень печально.... Но тут похоже принцип такой, чтоб главное не умнее "министра" был и не возникал по принципиальным вопросом.

  • Kulibin

    Kulibin
    4 часа назад

    Поправте меня если я ошибаюсь. Это тот Максимов, который жил в Набережных Челнах, нигде не работал, а оказался в Амурской области вместе с "татарским десантом", будучи каким-то знакомым тогдашнего министра здравоохранения, Тураева, а после отъезда "десанта" каким-то образом усидел в кресле министра, рулил недолго (между делом назначил Суботина главным врачом городской больницы Благовещенска) неплохо заработал во время пребывания в Амурской области, купил себе "домик" в Анапе, и когда его попросили, он благополучно перехал туда (в Анапу) где и жил спокойно на пенсии. Браво. А почему Барабаша не назначилии? Или Лесик? Она поэфективней была на посту начальника департамента (министра здравоохранеия). А своих управленце нет? Бред какой то.

  • Пыжыков

    Пыжыков
    4 часа назад

    Kulibin

    Поправте меня если я ошибаюсь. Это тот Максимов, который жил в Набережных Челнах, нигде не работал, а оказался в Амурской области вместе с "татарским десантом", будучи каким-то знакомым тогдашнего министра здравоохранения, Тураева, а после отъезда "десанта" каким-то образом усидел в кресле министра, рулил недолго (между делом назначил Суботина главным врачом городской больницы Благовещенска) неплохо заработал во время пребывания в Амурской области, купил себе "домик" в Анапе, и когда его попросили, он благополучно перехал туда (в Анапу) где и жил спокойно на пенсии. Браво. А почему Барабаша не назначилии? Или Лесик? Она поэфективней была на посту начальника департамента (министра здравоохранеия). А своих управленце нет? Бред какой то.



    А свои управленцы это кто? назовите фамилии "достойных" по вашему мнению людей?

  • Изнуренков

    Изнуренков
    3 часа назад

    Максимов между прочим доктор медицинских наук, у нас в области их всего двое!

    А неудачники от здравоохранения быстренько активизировалисьи давай свое накопившееся гамно на вентилятор закидывать

  • Nakamura

    Nakamura
    3 часа назад

    Достойные мигрировали уже все, а кто понимает в чем суть работы и те у кого еще хоть маленько совести осталось не согласятся скорее всего с этими работать.

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    назад в прошлое.....может и Колесов вернется?! Шороху он навел в свое время в Амурской области, скучно не было....

  • Kulibin

    Kulibin
    3 часа назад

    Изнуренков

    Максимов между прочим доктор медицинских наук, у нас в области их всего двое!

    А неудачники от здравоохранения быстренько активизировалисьи давай свое накопившееся гамно на вентилятор закидывать



    Так давайте всех докторов наук на пенсии приглашать.

  • Kulibin

    Kulibin
    3 часа назад

    Пыжыков

    Kulibin

    Поправте меня если я ошибаюсь. Это тот Максимов, который жил в Набережных Челнах, нигде не работал, а оказался в Амурской области вместе с "татарским десантом", будучи каким-то знакомым тогдашнего министра здравоохранения, Тураева, а после отъезда "десанта" каким-то образом усидел в кресле министра, рулил недолго (между делом назначил Суботина главным врачом городской больницы Благовещенска) неплохо заработал во время пребывания в Амурской области, купил себе "домик" в Анапе, и когда его попросили, он благополучно перехал туда (в Анапу) где и жил спокойно на пенсии. Браво. А почему Барабаша не назначилии? Или Лесик? Она поэфективней была на посту начальника департамента (министра здравоохранеия). А своих управленце нет? Бред какой то.



    А свои управленцы это кто? назовите фамилии "достойных" по вашему мнению людей?



    На вскидку и не скажешь, к сожалению, но должны же ещё остатся в Амурской области профессионалы от медицины???

  • Kulibin

    Kulibin
    3 часа назад

    А вообще ФОМС абсолютно ненужная прокладка, потребляющаяя огромную долю денежных средств предназначенных для пациента и медицинского работника. А также и страховые компании.

  • гомункулус

    гомункулус
    3 часа назад

    это тот максимов, который на аттестации у врачей любил спрашивать сколько позвонков у жирафа или слова гимна РФ. Премерзкий тип

  • Сосновский

    Сосновский
    3 часа назад

    гомункулус

    это тот максимов, который на аттестации у врачей любил спрашивать сколько позвонков у жирафа или слова гимна РФ. Премерзкий тип



    Да, это именно тот. Решил ещё на один домик заработать.

  • Сосновский

    Сосновский
    3 часа назад

    Kulibin

    Поправте меня если я ошибаюсь. Это тот Максимов, который жил в Набережных Челнах, нигде не работал, а оказался в Амурской области вместе с "татарским десантом", будучи каким-то знакомым тогдашнего министра здравоохранения, Тураева, а после отъезда "десанта" каким-то образом усидел в кресле министра, рулил недолго (между делом назначил Суботина главным врачом городской больницы Благовещенска) неплохо заработал во время пребывания в Амурской области, купил себе "домик" в Анапе, и когда его попросили, он благополучно перехал туда (в Анапу) где и жил спокойно на пенсии. Браво. А почему Барабаша не назначилии? Или Лесик? Она поэфективней была на посту начальника департамента (министра здравоохранеия). А своих управленце нет? Бред какой то.



    Большего бреда не придумаешь. Хотя Субботин и не то может выкинуть. Это называется его команда.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    На фото Максимов с "барским" видом принимает челобитную от Субботина?

  • Изнуренков

    Изнуренков
    2 часа назад

    Товарищ Тезиков который маскируется под ником Афоня, а зачем вы в блоге инвалида Сергеева, в ситуацию с которым вмешался губер пишите о пиаре и о "зеленой папке"? Там в этой папочке больше всего претензий было к минздраву, которым вы "успешно" руководили 6 лет, да так руководили что плоды вашей "успешной" деятельности до Президента дошли, и вас послали по одному общеизвестному адресу, хотя надо было уголовку в зубы всучить!

  • Афоня

    Афоня
    2 часа назад

    Максимов, будучи министром, завалил региональный сосудистый центр, за что его и выперли как только ему исполнилось 60 лет.

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Изнуренков

    Максимов между прочим доктор медицинских наук, у нас в области их всего двое!

    А неудачники от здравоохранения быстренько активизировалисьи давай свое накопившееся гамно на вентилятор закидывать



    Два доктора медицинских наук? Вы чего несете то? Их в одном НИИ ФПД человек 5. А сколько заведующих кафедрами в мёд академии? Да каждый первый. А кафедр штук 40.

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