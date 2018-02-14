Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 4

Губернатор Приамурья защищает в Москве план развития Свободного, чтобы получить субсидию

Губернатор Приамурья защищает в Москве план развития Свободного, чтобы получить субсидию
Фото: 72.ru

Глава Приамурья 14 февраля работает в Москве. Он защищает социально-экономический план развития Свободного. Если план будет одобрен, то регион получит единую субсидию. Эти деньги пойдут на реализацию 42 мероприятий.

«Стратегия развития города Свободного находится в зоне повышенного внимания не только правительства региона, но и президента России. Свободный – город президентского внимания. Согласно плану, здесь будут возведены новые школы, детские сады, поликлиники, а также проведено благоустройство города и переселение из аварийного жилищного фонда, объектов инфраструктуры», – сказал глава региона Александр Козлов.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Свободного разработан с учетом двух механизмов финансирования: в рамках государственных программ РФ и единой субсидии. Именно из-за последней и проходит защита комплексного плана.

За счет единой субсидии планируется реализация 42 мероприятий. Это строительство и реконструкция 13 объектов образования, семи объектов здравоохранения, трех объектов культуры, одного объекта физической культуры и спорта, двух объектов социальной защиты, трех объектов транспортной инфраструктуры, 12 объектов коммунальной инфраструктуры и реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За прошедший год была проведена большая подготовительная работа. Были сделаны проектно-сметная документации на восемь объектов. В 2018 году будет разработано еще 29 видов проектно-сметной документации. При выделении единой субсидии можно будет начинать работы по строительству.

Защита плана уже прошла на совещании под руководством вице-премьера полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Результаты озвучат на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе правительственной комиссии. Подкомиссия состоится 14 февраля в Москве.

Просмотров всего: 997

#губернатор #областная власть #российская власть #Свободный #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • DeamonX

    DeamonX
    6 часов назад



    Были сделаны проектно-сметная документации на восемь объектов.

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    6 часов назад

    ЧТОБ ЗАЩИТА ПРОШЛА УСПЕШЛО НУЖНО МОСКВИЧЕЙ В СВОБОДНЫЙ ОТПРАВИТЬ НА ПАРУ МЕСЯЦЕВ ОНИ БЫ САМИ ЕЩЕ УМНОЖИЛИ НА 2

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    4 часа назад

    Он Свободным занимается, а про родной Райчихинск забыл...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    так может губернатору в мэры пойти тогда?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 8

В январе в Китай по нефтепроводу отправлено рекордное количество нефти
Власть 23

В амурском территориальном фонде ОМС сменился руководитель
Общество 1

На детской железной дороге в Свободном грядет масштабная реконструкция

вчера, 17:23
Экономика 2

Приамурье потратит 198 миллионов на реконструкцию трассы Благовещенск – Свободный