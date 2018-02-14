Губернатор Приамурья защищает в Москве план развития Свободного, чтобы получить субсидию

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Глава Приамурья 14 февраля работает в Москве. Он защищает социально-экономический план развития Свободного. Если план будет одобрен, то регион получит единую субсидию. Эти деньги пойдут на реализацию 42 мероприятий.

«Стратегия развития города Свободного находится в зоне повышенного внимания не только правительства региона, но и президента России. Свободный – город президентского внимания. Согласно плану, здесь будут возведены новые школы, детские сады, поликлиники, а также проведено благоустройство города и переселение из аварийного жилищного фонда, объектов инфраструктуры», – сказал глава региона Александр Козлов.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Свободного разработан с учетом двух механизмов финансирования: в рамках государственных программ РФ и единой субсидии. Именно из-за последней и проходит защита комплексного плана.

За счет единой субсидии планируется реализация 42 мероприятий. Это строительство и реконструкция 13 объектов образования, семи объектов здравоохранения, трех объектов культуры, одного объекта физической культуры и спорта, двух объектов социальной защиты, трех объектов транспортной инфраструктуры, 12 объектов коммунальной инфраструктуры и реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За прошедший год была проведена большая подготовительная работа. Были сделаны проектно-сметная документации на восемь объектов. В 2018 году будет разработано еще 29 видов проектно-сметной документации. При выделении единой субсидии можно будет начинать работы по строительству.

Защита плана уже прошла на совещании под руководством вице-премьера полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Результаты озвучат на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе правительственной комиссии. Подкомиссия состоится 14 февраля в Москве.