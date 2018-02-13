Владельцы собак и зоозащитники бьют тревогу: в Благовещенске продолжают травить животных

Любимец семьи пятилетний хаски по кличе Люк также стал жертвой яда. Пес отравился во время вечерней прогулки и уже утром не смог даже поднять голову.

«Мы, как обычно, гуляли, ничто не предвещало беды. Может быть, что-то нашёл, понюхал и съел. Обычно мы его одёргиваем, не даём ему что-то съесть. Но что-то тут пошло не так», – рассказала владелица собаки Ирина Корсакова.

Люка отвезли к ветеринарам. Анализы показали, что внутренние органы начали разрушаться. В ветклинике начали делать переливание крови, но было поздно. Собаку не спасли. Особенно сильно потерю переживают дети.

«Дочка слышит его голос в записи, начинает пищать, забирает у меня телефон, смотрит на него, гладит, целует. Ребёнку годик. Старшая у меня тоже в истерике бьется. Очень тяжело. Мы его как за сына считали», – сказала благовещенка.

Предположительно, домашнего пса отравили крысиным ядом. Он действует не сразу, смерть наступает медленно. Но есть случаи, когда собаки гибнут от препаратов, вызывающих летальный исход почти моментально. По мнению ветеринарных врачей, тяжелейшие отравления питомцы могут получить, если съели ядовитое вещество.

«Если вещество действует через дыхательные пути, то оно обычно тогда летучее. Если летучее, оно на открытом воздухе просто испарится. Вы разольёте бензин, уксус, например. Все это постепенно будет испаряться. Поэтому это вещество должно попасть внутрь. А через дыхательные пути – это надо, чтобы длительно поступало», – отметил ветеринар Олег Герасименко.

По данным зоозащитников, только за последнюю неделю в Благовещенске отравили более десяти бездомных и домашних собак. Летальные случаи не прекращаются. Но есть и те, кто поддерживают действия неизвестных догхантеров. В Интернете идет бурное обсуждение этой темы. Многие интересуются, каким ядом можно отравить собаку, высказывая желание сделать это самостоятельно.

Отравленных собак находят именно в тех районах, откуда поступают обращения жителей о том, что на них нападают стаи. Одной из жертв такого нападения чуть не стала благовещенка с пятилетним сыном. Стая из семи собак напала на них возле детского сада в районе судоверфи.

«Они напали на нас всей стаей. Сына за капюшон давай тянуть, меня – за шубу. Я ребёнка давай прикрывать. Он пищит, он боится. Они начинают рычать. И мы быстренько, быстренько побежали. Причем это не только мы одни попали в эту ситуацию», – поделилась жительница Благовещенска Евгения Ландинок.

Зоозащитники, между тем, говорят, что убийства собак – это не только жестокий метод борьбы с безнадзорными животными, но еще и не эффективный. Он дает временный локальный эффект и не решает проблему на корню.

«Я вам как медик объясню – можно лечить симптомы, но от болезни полностью не избавишься. То есть можно отлавливать, убивать, травить, но, чтобы решить проблему, надо убирать первопричину. А причина – это бесконтрольное размножение. Нужна массовая стерилизация. Если мы всех простерилизуем и потом более агрессивных особей отловим, изолируем, то тогда наступит спокойствие. А так, я думаю, ничего не сдвинется с места. Мы за гуманные способы. Год собаки, как никак, жестокость людей поражает», – высказалась зоозащитница Ольга Кривицкая.

Как решать проблему с безнадзорными животными, амурские власти обсуждали давно. По словам губернатора, найти достойную фирму для отлова собак нелегко. А например, приют «Остров спасения» для этих целей пока не имеет в собственности земли.

Тем временем в правительстве ищут советника по бездомным животным, чтобы совместно решать, как искоренить проблему.

В этом году в городах и районах области должны отловить более 200 бездомных животных. Самая большая квота досталась Благовещенску. Областному центру выделили средства на отлов 50 животных. При распределении смотрят статистику по укусам людей, отметили в областном управлении ветеринарии и племенного животноводства.

Ежегодно на отлов и содержание бездомных собак в бюджете предусматривают пять миллионов рублей. Судя по подсчетам, одно животное обходится бюджету региона почти в 22 тысячи рублей – эти деньги уходят на содержание в течение полугода. Дальше, по закону, хвостатые становятся собственностью муниципалитетов. Но есть муниципалитеты, которые на протяжении трех лет не заключали контракты на отлов и содержание животных. Там нет служб, которые ведут подобную деятельность.

Организация должна быть укомплектована работниками, оборудованием и средствами для отлова и перевозки безнадзорных животных, иметь в собственности специально оборудованное помещение для временного содержания собак и сканирующее устройство для считывания информации с микрочипа.