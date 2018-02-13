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13 февраля 2018, 20:48 32

Владельцы собак и зоозащитники бьют тревогу: в Благовещенске продолжают травить животных

Владельцы собак и зоозащитники бьют тревогу: в Благовещенске продолжают травить животных

В Благовещенске продолжают появляться сообщения о погибших в результате отравления собаках. За последнюю неделю умерло не менее десяти собак, говорят зоозащитники. Причем некоторые из этих животных – домашние. Препарат, вызывающий гибель, настолько быстродействующий, что питомцев не успевают довозить до ветклиник.

Любимец семьи пятилетний хаски по кличе Люк также стал жертвой яда. Пес отравился во время вечерней прогулки и уже утром не смог даже поднять голову.

«Мы, как обычно, гуляли, ничто не предвещало беды. Может быть, что-то нашёл, понюхал и съел. Обычно мы его одёргиваем, не даём ему что-то съесть. Но что-то тут пошло не так», – рассказала владелица собаки Ирина Корсакова.

Люка отвезли к ветеринарам. Анализы показали, что внутренние органы начали разрушаться. В ветклинике начали делать переливание крови, но было поздно. Собаку не спасли. Особенно сильно потерю переживают дети.

«Дочка слышит его голос в записи, начинает пищать, забирает у меня телефон, смотрит на него, гладит, целует. Ребёнку годик. Старшая у меня тоже в истерике бьется. Очень тяжело. Мы его как за сына считали», – сказала благовещенка.

Предположительно, домашнего пса отравили крысиным ядом. Он действует не сразу, смерть наступает медленно. Но есть случаи, когда собаки гибнут от препаратов, вызывающих летальный исход почти моментально. По мнению ветеринарных врачей, тяжелейшие отравления питомцы могут получить, если съели ядовитое вещество.

«Если вещество действует через дыхательные пути, то оно обычно тогда летучее. Если летучее, оно на открытом воздухе просто испарится. Вы разольёте бензин, уксус, например. Все это постепенно будет испаряться. Поэтому это вещество должно попасть внутрь. А через дыхательные пути – это надо, чтобы длительно поступало», – отметил ветеринар Олег Герасименко.

По данным зоозащитников, только за последнюю неделю в Благовещенске отравили более десяти бездомных и домашних собак. Летальные случаи не прекращаются. Но есть и те, кто поддерживают действия неизвестных догхантеров. В Интернете идет бурное обсуждение этой темы. Многие интересуются, каким ядом можно отравить собаку, высказывая желание сделать это самостоятельно.

Отравленных собак находят именно в тех районах, откуда поступают обращения жителей о том, что на них нападают стаи. Одной из жертв такого нападения чуть не стала благовещенка с пятилетним сыном. Стая из семи собак напала на них возле детского сада в районе судоверфи.

«Они напали на нас всей стаей. Сына за капюшон давай тянуть, меня – за шубу. Я ребёнка давай прикрывать. Он пищит, он боится. Они начинают рычать. И мы быстренько, быстренько побежали. Причем это не только мы одни попали в эту ситуацию», – поделилась жительница Благовещенска Евгения Ландинок.

Зоозащитники, между тем, говорят, что убийства собак – это не только жестокий метод борьбы с безнадзорными животными, но еще и не эффективный. Он дает временный локальный эффект и не решает проблему на корню.

«Я вам как медик объясню – можно лечить симптомы, но от болезни полностью не избавишься. То есть можно отлавливать, убивать, травить, но, чтобы решить проблему, надо убирать первопричину. А причина – это бесконтрольное размножение. Нужна массовая стерилизация. Если мы всех простерилизуем и потом более агрессивных особей отловим, изолируем, то тогда наступит спокойствие. А так, я думаю, ничего не сдвинется с места. Мы за гуманные способы. Год собаки, как никак, жестокость людей поражает», – высказалась зоозащитница Ольга Кривицкая.

Как решать проблему с безнадзорными животными, амурские власти обсуждали давно. По словам губернатора, найти достойную фирму для отлова собак нелегко. А например, приют «Остров спасения» для этих целей пока не имеет в собственности земли.

Тем временем в правительстве ищут советника по бездомным животным, чтобы совместно решать, как искоренить проблему.

В этом году в городах и районах области должны отловить более 200 бездомных животных. Самая большая квота досталась Благовещенску. Областному центру выделили средства на отлов 50 животных. При распределении смотрят статистику по укусам людей, отметили в областном управлении ветеринарии и племенного животноводства.

Ежегодно на отлов и содержание бездомных собак в бюджете предусматривают пять миллионов рублей. Судя по подсчетам, одно животное обходится бюджету региона почти в 22 тысячи рублей – эти деньги уходят на содержание в течение полугода. Дальше, по закону, хвостатые становятся собственностью муниципалитетов. Но есть муниципалитеты, которые на протяжении трех лет не заключали контракты на отлов и содержание животных. Там нет служб, которые ведут подобную деятельность.

Организация должна быть укомплектована работниками, оборудованием и средствами для отлова и перевозки безнадзорных животных, иметь в собственности специально оборудованное помещение для временного содержания собак и сканирующее устройство для считывания информации с микрочипа.

Просмотров всего: 1112

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • позитивный

    позитивный
    10 часов назад

    ( всех про стерилизуем) ха-ха три раза

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    10 часов назад

    Еще на день форумного психоза. Русская народная забава мордобой плавно сменилась псиносрачем

  • Тундра

    Тундра
    10 часов назад

    А что стерилизованная собака перестает быть кусачей? Перестает быть разносчиком блох, лишаев и глистов?

    Обязать бы всех владельцев зарегистрировать и чипировать своих собак, а всех бродячих отлавливать и усыплять. На мой взгляд это самый гуманный способ решения проблемы. Один укол и никакого крысиного яда, судорог и медленной мучительной кончины. Очень жаль этих несчастных. Люди свое понимание жажды жизни распространяют на животных а по сути обрекают их на жуткие страдания.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    10 часов назад

    Собак положено выгуливать в наморднике, и на поводке,и не съест чего не надо. А то все отпускают "побегать"

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    В наморднике бы выгуливали, так и соплями бы нынче не умывались. Для ребёнка травма. Спасибо родителям.

  • Ёжичик

    Ёжичик
    9 часов назад

    Рюмкин-ЗадунайскийВ наморднике бы выгуливали, так и соплями бы нынче не умывались. Для ребёнка травма. Спасибо родителям.


    за собой следите. Собака выгуливалась как положено.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    9 часов назад

    Куда обращаться то, чтоб выловили 50 этих безнадзорных псинок?

    А то в нашем районе тоже многие высказываются за яд, потому как собаки на детей нападают, а реакции муниципальных властей нет.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    9 часов назад

    GorojankaКуда обращаться то, чтоб выловили 50 этих безнадзорных псинок?

    А то в нашем районе тоже многие высказываются за яд, потому как собаки на детей нападают, а реакции муниципальных властей нет.


    В новый храм. Иначе на кой он?

  • 432

    432
    9 часов назад

    Молодцы! Пусть травят потенциальных убийц (я про своры собак)детей, женщин, пенсионеров...

    А губернатор, только в хоккей умеет играть? где действия!?!?!?!?

  • 432

    432
    9 часов назад

    "«Мы, как обычно, гуляли, ничто не предвещало беды. Может быть, что-то нашёл, понюхал и съел. Обычно мы его одёргиваем, не даём ему что-то съесть. Но что-то тут пошло не так», – рассказала владелица собаки Ирина Корсакова."

    Обычно МЫ убираем ГОВНО за псиной на газонах...тротуарах ...

  • lev4ik

    lev4ik
    9 часов назад

    Рюмкин-Задунайский,Вы абсолютно правы.

    Владельцы собак!В первой части статьи все сказано-соблюдайте правила содержания и выгула своих собак,и вашим питомцам ничего не грозит.

    Зоозащитники. Раз вы так любите животных-возьмите к себе домой с улицы каждый по одной,две,пять,десять собак- это и будет настоящей любовью и заботой о братьях наших меньших. Только также соблюдайте все правила -и им тоже не будет угрожать смерть от яда.

    Люди,в силу своих возможностей помогающие избавить город от мышей , крыс и прочей заразы,опасной для человека,- вы молодцы! Пока чиновники,обязанные решать эти вопросы,просиживают штаны и пилят бабло,вы занимаетесь конкретным делом.

  • Ёжичик

    Ёжичик
    9 часов назад

    432"«Мы, как обычно, гуляли, ничто не предвещало беды. Может быть, что-то нашёл, понюхал и съел. Обычно мы его одёргиваем, не даём ему что-то съесть. Но что-то тут пошло не так», – рассказала владелица собаки Ирина Корсакова."

    Обычно МЫ убираем ГОВНО за псиной на газонах...тротуарах ...


    Если вы не знаете то и писать не нужно. А своей собакой убираю. Всегда пакеты в кармане. Может хотите проверить?

    Начните с себя следите за собой. И не говорите то что вы не знаете.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Свободу попугаям!

    Gorojanka

    Куда обращаться то, чтоб выловили 50 этих безнадзорных псинок? А то в нашем районе тоже многие высказываются за яд, потому как собаки на детей нападают, а реакции муниципальных властей нет.



    В новый храм. Иначе на кой он?


    Не, тут недавно писали как одна бабушка маялась с проблемами и отфутболивали её чиновники лихие со всех инстанций, пока она не позвонила в приёмную Президента и жизнь наладилась. Конечно он немного сейчас прихворал, но всё же. Пожалуйста - 8 800 200 23 16 Бесплатный номер на всей территории Российской Федерации.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Ёжичик

    432

    "«Мы, как обычно, гуляли, ничто не предвещало беды. Может быть, что-то нашёл, понюхал и съел. Обычно мы его одёргиваем, не даём ему что-то съесть. Но что-то тут пошло не так», – рассказала владелица собаки Ирина Корсакова." Обычно МЫ убираем ГОВНО за псиной на газонах...тротуарах ...



    Если вы не знаете то и писать не нужно. А своей собакой убираю. Всегда пакеты в кармане. Может хотите проверить? Начните с себя следите за собой. И не говорите то что вы не знаете.


    А Вы скажите что мы не знаем. И тогда мы узнаем.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Ёжичик

    Если вы не знаете то и писать не нужно. А своей собакой убираю. Может хотите проверить?


    Жестоко. Спасибо, не надо.

  • Ёжичик

    Ёжичик
    9 часов назад

    lev4ikРюмкин-Задунайский,Вы абсолютно правы.

    Владельцы собак!В первой части статьи все сказано-соблюдайте правила содержания и выгула своих собак,и вашим питомцам ничего не грозит.

    Зоозащитники. Раз вы так любите животных-возьмите к себе домой с улицы каждый по одной,две,пять,десять собак- это и будет настоящей любовью и заботой о братьях наших меньших. Только также соблюдайте все правила -и им тоже не будет угрожать смерть от яда.

    Люди,в силу своих возможностей помогающие избавить город от мышей , крыс и прочей заразы,опасной для человека,- вы молодцы! Пока чиновники,обязанные решать эти вопросы,просиживают штаны и пилят бабло,вы занимаетесь конкретным делом.


    А можно еще отлавливать людей они ж тоже гадят . Писают и какают и за собой не убирают. А еще харкают слюной соплями и т.д. Мусорят кидают бычки что с ними делать? И да они тоже в темное время суток бывают наподают на людей грабят а иногда и ножичком вбочек.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    9 часов назад

    Молодцы! Радует, что есть в городе неравнодушные люди, которые реально борются с бродячими псинами. Ещё и псиновладельцев маленько приучают выгуливать псин в намордниках и на поводке.

  • тортик53

    тортик53
    8 часов назад

    удален

  • Ёжичик

    Ёжичик
    8 часов назад

    432"«Мы, как обычно, гуляли, ничто не предвещало беды. Может быть, что-то нашёл, понюхал и съел. Обычно мы его одёргиваем, не даём ему что-то съесть. Но что-то тут пошло не так», – рассказала владелица собаки Ирина Корсакова."

    Обычно МЫ убираем ГОВНО за псиной на газонах...тротуарах ...


    Если вы не знаете то и писать не нужно. А за своей собакой убираю. Всегда пакеты в кармане. Может хотите проверить?

    Начните с себя следите за собой. И не говорите то что вы не знаете.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    Ёжичик, а у Вас сколько собак на иждивении?

  • Бунтарь

    Бунтарь
    8 часов назад

    lev4ik

    Рюмкин-Задунайский,Вы абсолютно правы. Владельцы собак!В первой части статьи все сказано-соблюдайте правила содержания и выгула своих собак,и вашим питомцам ничего не грозит. Зоозащитники. Раз вы так любите животных-возьмите к себе домой с улицы каждый по одной,две,пять,десять собак- это и будет настоящей любовью и заботой о братьях наших меньших. Только также соблюдайте все правила -и им тоже не будет угрожать смерть от яда. Люди,в силу своих возможностей помогающие избавить город от мышей , крыс и прочей заразы,опасной для человека,- вы молодцы! Пока чиновники,обязанные решать эти вопросы,просиживают штаны и пилят бабло,вы занимаетесь конкретным делом.



    Да не будут они делом заниматься. Был Золотарёв, который что- то делал. псинолюбов он не устроил, они вой подняли что контракт Золотарёв нечестно выиграл. В итоге Золотарёв ушёл, а псинозащитные организации даже заявку на участие в конкурсе не подали. Только чушь пороть и могут.

  • Ёжичик

    Ёжичик
    8 часов назад

    Рюмкин-ЗадунайскийЁжичик, а у Вас сколько собак на иждивении?


    это сейчас имеет какое-то значение?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    Ёжичик

    Рюмкин-Задунайский

    Ёжичик, а у Вас сколько собак на иждивении?



    это сейчас имеет какое-то значение?


    Абсолютно. Это является индикатором любви к животным и как следствие детям, как будущего нашей страны.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    8 часов назад

    Бунтарь
    lev4ik

    Рюмкин-Задунайский,Вы абсолютно правы. Владельцы собак!В первой части статьи все сказано-соблюдайте правила содержания и выгула своих собак,и вашим питомцам ничего не грозит. Зоозащитники. Раз вы так любите животных-возьмите к себе домой с улицы каждый по одной,две,пять,десять собак- это и будет настоящей любовью и заботой о братьях наших меньших. Только также соблюдайте все правила -и им тоже не будет угрожать смерть от яда. Люди,в силу своих возможностей помогающие избавить город от мышей , крыс и прочей заразы,опасной для человека,- вы молодцы! Пока чиновники,обязанные решать эти вопросы,просиживают штаны и пилят бабло,вы занимаетесь конкретным делом.



    Да не будут они делом заниматься. Был Золотарёв, который что- то делал. псинолюбов он не устроил, они вой подняли что контракт Золотарёв нечестно выиграл. В итоге Золотарёв ушёл, а псинозащитные организации даже заявку на участие в конкурсе не подали. Только чушь пороть и могут.


    Что делал Золоторев, можно поинтересоваться?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    MbIcли вcлyx

    Что делал Золоторев, можно поинтересоваться?



    Официально травил наверное.

  • БАКС

    БАКС
    8 часов назад

    Кого то явно это все достало.Если власти не могут навести порядок,вот и отголоски. Бездействие порождает действие. Жалко собачек но людей больше жаль.

  • Cuba

    Cuba
    7 часов назад

    Когда в доме заводится мышь или крыса, ее спокойно травят, ставят на нее мышеловку, капкан и т.д. и ни кто криков не поднимаем о боже посмотрите мышку отравили или как вы можете крысу прибить, а ведь есть в городе жители у которых в доме живет мышка и они ей довольны.

    А вот когда отравили бездомную собачку, которая от голода нападает на людей это низззяяя, это плохо, это гадкие люди и т.д.

    А чем жизнь бездомной собаки отличается от жизни крысы? или что крысы и мыши жить не хотят? таки нет - хотят, но это ни кого не волнует - если крыса мешает траванули и все и зоозащитники почему то вой не поднимают, более того это считается нормальным .. А когда травят собаку - считай большую крысу (так же гадит, так же переносит болезни + кидается на людей, пугает детей и т.д.) - это почему плохо ...

    Вот до сих пор ни как не могу понять почему? Может кто-нибудь мне внятно объяснит почему жизнь бездомной собаки приоритетней и важнее жизни крысы и почему с ними нельзя поступать так же как и скрысами???

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    CubaКогда в доме заводится мышь или крыса, ее спокойно травят, ставят на нее мышеловку, капкан и т.д. и ни кто криков не поднимаем о боже посмотрите мышку отравили или как вы можете крысу прибить, а ведь есть в городе жители у которых в доме живет мышка и они ей довольны.

    А вот когда отравили бездомную собачку, которая от голода нападает на людей это низззяяя, это плохо, это гадкие люди и т.д.

    А чем жизнь бездомной собаки отличается от жизни крысы? или что крысы и мыши жить не хотят? таки нет - хотят, но это ни кого не волнует - если крыса мешает траванули и все и зоозащитники почему то вой не поднимают, более того это считается нормальным .. А когда травят собаку - считай большую крысу (так же гадит, так же переносит болезни + кидается на людей, пугает детей и т.д.) - это почему плохо ...

    Вот до сих пор ни как не могу понять почему? Может кто-нибудь мне внятно объяснит почему жизнь бездомной собаки приоритетней и важнее жизни крысы и почему с ними нельзя поступать так же как и скрысами???


    Некорректное сравнение. Надо было собак с тараканами сравнить. Или тараканы что, жить не хотят?

  • позитивный

    позитивный
    6 часов назад

    Собак с людьми сравнивают это типо нормально, а собак с крысами нет..

  • fmulsu

    fmulsu
    6 часов назад



    Отравленных собак находят именно в тех районах, откуда поступают обращения жителей о том, что на них нападают стаи.



    Что на это ответят зоофилы? Опять начнут сравнивать собак с людьми?

  • тандем

    тандем
    1 час назад

    Надо в купе с собаками волков кастрировать и стерилизаторить, вот тема они и вредить людям не будут или тоже возьмите их на поруки у них жизнь тоже кусачая. Северокорейцев завести и они отрегулируют численность псовых и не только, походу и коррупцию поправят в этой теме.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    57 минут назад

    Если городская власть не в состоянии решить проблему расплодившихся собак, курсирующих целыми стаями по улицам города, то возникает вот такая ситуация.

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