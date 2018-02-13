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13 февраля 2018, 20:14 1

В Сковородине ранее судимый мужчина вымогал деньги у знакомого

В дежурную часть ОМВД России по Сковородинскому району обратилась жительница города Сковородино, которая сообщила, что у её сына вымогают крупную сумму денег. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый мужчина 1972 года рождения.

По данному факту следователи ОМВД России по Сковородинскому району возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

Предварительно установлено, что злоумышленник, имея личную неприязнь к потерпевшему, угрожал ему и оказывал психологическое давление. Опасаясь за свою безопасность, горожанин частями передавал преступнику деньги. Ущерб составил более 60 тысяч рублей, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия

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