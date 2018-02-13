Хореографы и танцоры областной филармонии поставили спектакль-откровение

Шоу-балет «Максимум» Амурской областной филармонии показал хореографический спектакль и признался в самых искренних чувствах. В зале был переаншлаг, несколько рядов приставных стульев тоже были заняты. «Признание» изменило не только пространство филармонии, но и сознание зрителей.

Вначале они придумали просто концерт о чувствах, потом решили использовать фотографии Максима Будко в стиле «хэдшот», где самое главное – это эмоции человека. И в итоге режиссер Светлана Шеломихина предложила сделать полноценный спектакль. Именно так появилось «Признание».

Четыре хореографа-постановщика филармонии решили передать чувства языком танца.

«Признание зрителей – для меня это важно, и без этого я не могу, от этого я испытываю удовольствие, радость и счастье. У меня был полгода перерыв, меня позвали участвовать в качестве хореографа и танцора, и я с удовольствием согласился», – рассказал хореограф Виталий Глущенко.

Это спектакль-откровение, где каждый зритель одновременно видит артиста, заглядывает в себя – в свои эмоции и чувства, задумываясь о совершенных и несовершенных поступках.

«Мы не хотели делать программки и рассказывать, о чем спектакль, чтобы каждый зритель вынес что-то свое и не было бы каких-то моих надумок. Каждый для себя что-то понял, в чем-то себе признался», – сказала хореограф, художественный руководитель шоу-балета «Максимум» Алиса Будко.

Рисунок современной хореографии, которым воспользовался «Максимум», кажется условным: свет и тени, монохромные цвета, колыхание тканей, и только однажды все предельно понятно – там, где дети, любовь безусловна.

«Все очень хорошо, здорово, профессионалы. Нам очень понравилось. Там любовь, семья, между двух сестер что-то было, свадьба, рождение детей. Это все очень цепляет, мы до сих пор под впечатлением, нам очень понравилось», – поделились впечатлениями после концерта зрительницы Екатерина Хаженец и Татьяна Макарцова.

В следующий раз услышать и увидеть признание артистов «Максимума» можно будет 11 марта.