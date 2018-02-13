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13февраля
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сегодня, 18:35 2

Станислав Мелюков: по факту у нас безработицы нет, но есть нежелающие работать

Занятость населения Белогорска обсудили на заседании административного совета при главе города. На нем было отмечено, что безработица в городе снижается. Также прозвучала информация, что городской центр занятости сотрудничает не только с местными работодателями, но и с работодателями из разных регионов Дальнего Востока и Сибири.

О программе содействия занятости на территории муниципалитета рассказал директор ЦЗН города Юрий Олейник.

«В прошлом году в экономику города всеми видами выплат населению службой занятости вложено более 30 миллионов рублей, – отметил докладчик. – Реализация мероприятий программы в определенной степени повлияла на снижение числа безработных, стоящих на учете, на 6 %. Их численность составляет 674 человека. Отмечено, что уровень безработицы в Белогорске снижается на протяжении последних трех лет. В настоящее время этот показатель ниже среднеобластного».

Для снижения напряженности на рынке труда города ЦЗН взаимодействует с работодателями не только Белогорска, но и других регионов Дальнего Востока, Сибири.

В прошлом году Центр провел 35 традиционных ярмарок вакансий. Их посетили 1 180 человек, более половины приглашены на собеседование. Организовано пять ярмарок для предприятий ТОР «Белогорск». Из 169 пришедших на собеседование пригласили 134.

«С полутора тысячами безработных проведена профориентационная работа, психологическая поддержка и социальная адаптация. За год центр занятости посетило более 32 тысяч горожан. За этот период с помощью центра занятости получили работу более тысячи безработных, 101 трудоустроен на временные общественные работы. 26 безработных отправлены досрочно на пенсию», – дополнил Юрий Олейник.

В числе проблем отмечено отсутствие сопровождения на должном уровне профессиональной карьера молодых специалистов, снижение у работодателей мотивации по приему на работу и организации рабочих мест для инвалидов и подростков, теневая зарплата, профессиональной подготовки руководителей малого бизнеса.

Глава Белогорска Станислав Мелюков заострил внимание участников заседания на вопросе, связанном с вопросами статистки в той части, когда ее официальные данные противоречат реальности и не отражают полностью ситуацию на местах. От верных статистических данных зависит принятие многих управленческих решений.

«Ранее мы обсуждали вопрос, связанный со статистикой. На самом деле, в этом вопросе есть проблемы, – сказал глава города. – Они связаны с тем, что, например, мы до сих пор точно не понимаем, сколько у нас в Белогорске трудоспособного населения. Все показатели статистики настолько условные и примерно приближенные, что нам приходится апеллировать категориями, взятыми с потолка. Соответственно принимать решения на основе таких цифр достаточно сложно. Я понимаю, что по факту у нас безработицы нет, но есть нежелающие работать. Это говорит о том, что статистика учитывает не все. У муниципалитета есть свое мнение, которое мы будем высказывать. Вопросы есть к Амурстату, тем методикам, на основании которых делаются расчеты показателей».

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#Белогорск #жизнь

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    26 минут назад

    Сергей Александрович, Ваш выход...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 минута назад

    Рюмкин-Задунайский

    Сергей Александрович, Ваш выход...



    просим, просим....



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