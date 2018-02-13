Амурский мопс Геворг предсказывает исход Олимпиады

В Амурской области мопс-предсказатель делает прогнозы Олимпийских игр в Корее. Видео пророчеств собаки выкладывают в телеграмм-канал «Маласянь», который недавно создали благовещенцы. Первое предсказание мопса Геворга сбылось – амурская сборная по фигурному катанию вошла в финал.

Исход соревнований Геворг решает с помощью мячей. В первый раз он выбрал синий и угадал – амурская сборная попала на пьедестал. А вот во второй раз замешкался. Геворг решал судьбу российских спортсменов в керлинге. Сначала решил, что спортсмены возьмут бронзу, а потом передумал и взял мяч, который сулил россиянам проигрыш. На радость болельщикам Геворг ошибся. «Плохая собачка» – пишут в телеграмм-канале, создатели которого обещают, что предсказания мопса будут вестись всю Олимпиаду.