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сегодня, 18:12 4

Амурский мопс Геворг предсказывает исход Олимпиады

Амурский мопс Геворг предсказывает исход Олимпиады

В Амурской области мопс-предсказатель делает прогнозы Олимпийских игр в Корее. Видео пророчеств собаки выкладывают в телеграмм-канал «Маласянь», который недавно создали благовещенцы. Первое предсказание мопса Геворга сбылось – амурская сборная по фигурному катанию вошла в финал.

Исход соревнований Геворг решает с помощью мячей. В первый раз он выбрал синий и угадал – амурская сборная попала на пьедестал. А вот во второй раз замешкался. Геворг решал судьбу российских спортсменов в керлинге. Сначала решил, что спортсмены возьмут бронзу, а потом передумал и взял мяч, который сулил россиянам проигрыш. На радость болельщикам Геворг ошибся. «Плохая собачка» – пишут в телеграмм-канале, создатели которого обещают, что предсказания мопса будут вестись всю Олимпиаду.

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#животные #спорт

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Лёшка

    Лёшка
    29 минут назад

    Амурская сборная по фигурному катанию! Браво АИ!!!

  • Victrix

    Victrix
    18 минут назад

    Лёшка

    Амурская сборная по фигурному катанию! Браво АИ!!!



    Геворг пока лучше коньяки дегустирует чем предсказывает. Правда Арарат с Васпураканом путает, но это ничего. Еще научится.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    17 минут назад

    АИ, когда Вы уже научитесь новости подавать?

  • Crasy

    Crasy
    10 минут назад

    Мопс Геворг? Это не тот шашлычник, который на белом инвайдере-лексусе катается?

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