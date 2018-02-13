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13февраля
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Раненую в Зее женщину отправили на вертолете в Благовещенск

Раненую в Зее женщину отправили на вертолете в Благовещенск

Вертолет, выполняющий санитарный рейс, приземлился в Зее, чтобы забрать и доставить в областную больницу раненую 11 февраля 35-летнюю женщину. Буквально в эти минуты ее на машине скорой помощи должны подвезти к борту.

В Зею вертолет санавиации прибыл из Экимчана, где также взял на борт пациента. Из Зеи помимо раненой женщины в Благовещенск отправляют еще одного пациента – с сердечным приступом.

Что касается пострадавшей после ранения, то ее состояние удалось стабилизировать, что и сделало возможным ее транспортировку в Благовещенск. Сделать это собирались еще 12 февраля, но из-за состояния пострадавшей от идеи пришлось отказаться. Сейчас женщина находится в сознании и сама дышит. Буквально до обеда 12 февраля ее дыхание поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

«У нее повреждение плечевой кости и сустава, а также нижней челюсти. Далее ей нужна более специализированная помощь в условиях областной больницы, потому что в штате нашей больницы челюстно-лицевого хирурга нет», – рассказали в больнице города Зеи.

Вторая раненая – 16-летняя школьница по-прежнему находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Ее состояние без изменений.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП в Зее произошло утром 11 февраля. Отчим 35-летней женщины открыл стрельбу по ней и ее 16-летней племяннице, а потом застрелился. Пострадавших с множественными огнестрельными ранениями доставили в зейскую больницу и прооперировали. По мнению жителей города, причиной такого поведения пожилого мужчины 1958 года рождения мог стать его конфликт с падчерицей из-за квартиры, в которой и была открыта стрельба.

В мотивах покончившего собой горожанина теперь предстоит разбираться следствию. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

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#Зея #криминал #происшествия

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