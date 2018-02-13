В амурских школах астрономия стала обязательным предметом

Амурские школьники теперь изучают Вселенную. С этого года в школьную программу вернулась астрономия. Предмет спустя десятилетия вновь стал обязательным. Правда, пока закупленных учебников хватает не всем, не в каждой школе есть и телескопы.

Ученики 25-й гимназии Благовещенска изучают астрономию с нового полугодия. За это время они успели узнать о созвездиях, впереди – уроки о планетах солнечной системы, кометах и метеоритах.

«Мы изучаем теорию: звезды, карту звездного неба. И смотрим на глобусе, какие бывают созвездия, какие бывают звезды», – рассказывает ученик гимназии № 25 Матвей Попов.

Некоторые гимназисты собираются применить полученные знания о строении Вселенной на практике.

«Ну, я думаю, астрономия – очень важная наука, и нужно изучать ее в школе. Потому что в век новых технологий наш регион тесно связан с темой космоса. Возможно, в будущем моя профессия будет связана с этой тематикой. Возможно, что-то связанное с космодромом Восточный», – отмечает другой учащийся Ян Еременко.

«У звезд интересные названия, интересные формы созвездий, это очень интересный предмет. Я считаю, что астрономию нужно изучать. Все мы любим смотреть на звездное небо, и намного интереснее это делать, когда мы можем отличить одно созвездие от другого», – полагает ученица гимназии Екатерина Таманькова.

Астрономия стала обязательным предметом школьной программы в этом году. Некоторые школы Приамурья ввели этот предмет еще в 2017-м. Сейчас астрономию преподают во всех амурских школах.

«Новый-старый» предмет вернулся в школьное расписание спустя десятилетия. Астрономию изучали еще советские школьники. Теперь учителям пришлось освежить свои знания и пройти курсы повышения квалификации.

Учитель физики и астрономии гимназии № 25 Ольга Хабарова говорит, что ей очень нравится учебник астрономии Воронцова-Вельяминова. В свое время она работала по нему.

«Сейчас астрономия преподается исходя из того, что ученики будут поступать на "космические" специальности. Это позволяет получить знания лучше и больше, чем мы получали в свое время», – говорит Ольга Хабарова.

В амурских школах закупили уже почти 4,5 тысячи учебников по астрономии – в то время как изучают этот предмет около 8 тысяч старшеклассников. Не хватает в школах и телескопов. А собственной обсерваторией во всей области может пока похвастаться только одна благовещенская гимназия.