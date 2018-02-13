Раненный в Белогорске солдат написал прощальную записку сам

Почерковедческая экспертиза установила, что призывник из Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев, получивший тяжелое огнестрельное ранение головы в войсковой части в Белогорске, сам написал прощальную записку, адресованную маме. Об этом сообщил представитель семьи находящегося в коме солдата, консультант правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.

«Следствие работает грамотно и объективно, сейчас у нас практически не остается сомнений в том, что военнослужащий совершил попытку самоубийства, хотя его мама по-прежнему в это не верит, но ее можно понять, – рассказал консультант. – Другое дело, что теперь нужно доказать, что до такого состояния юношу довели в том числе неуставные отношения по службе».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце января 2018 года призывник из поселка Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев был найден с огнестрельными ранениями в военной части № 98671 Белогорска. По факту ранения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства).

Интернет-газета «Znak» сообщает, что, по версии следствия, вечером 25 января, то есть за день до трагедии, его сослуживец, призванный на полгода раньше, захотел показать Кувайцеву свое превосходство и унизить его морально и физически. Поводом стал факт использования Евгением сотового телефона в служебное время.

При всей роте обидчик сначала ударил парня в плечо, а потом повалил на спину и еще два раза с силой ударил кулаком в голову и отобрал телефон. В отношении этого военнослужащего возбуждены уголовные дела.

Следующим утром Евгения нашли в заброшенном здании на территории части с огнестрельным ранением головы и запиской, где он просил у мамы прощения и советовал ей съездить на море на деньги, которые выдадут за его гибель.

Сейчас Евгений Кувайцев находится в критическом состоянии в госпитале. Врачи утверждают, что счет жизни идет на дни. Но мама солдата верит, что он выкарабкается.