Раненный в Белогорске солдат написал прощальную записку сам
Военнослужащий в Белогорске, найденный с простреленной головой, сам писал прощальную записку матери. Это установила почерковедческая экспертиза. На ней настояли родные солдата, сообщает «Ура.ру».
Почерковедческая экспертиза установила, что призывник из Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев, получивший тяжелое огнестрельное ранение головы в войсковой части в Белогорске, сам написал прощальную записку, адресованную маме. Об этом сообщил представитель семьи находящегося в коме солдата, консультант правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.
«Следствие работает грамотно и объективно, сейчас у нас практически не остается сомнений в том, что военнослужащий совершил попытку самоубийства, хотя его мама по-прежнему в это не верит, но ее можно понять, – рассказал консультант. – Другое дело, что теперь нужно доказать, что до такого состояния юношу довели в том числе неуставные отношения по службе».
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце января 2018 года призывник из поселка Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев был найден с огнестрельными ранениями в военной части № 98671 Белогорска. По факту ранения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства).
Интернет-газета «Znak» сообщает, что, по версии следствия, вечером 25 января, то есть за день до трагедии, его сослуживец, призванный на полгода раньше, захотел показать Кувайцеву свое превосходство и унизить его морально и физически. Поводом стал факт использования Евгением сотового телефона в служебное время.
При всей роте обидчик сначала ударил парня в плечо, а потом повалил на спину и еще два раза с силой ударил кулаком в голову и отобрал телефон. В отношении этого военнослужащего возбуждены уголовные дела.
Следующим утром Евгения нашли в заброшенном здании на территории части с огнестрельным ранением головы и запиской, где он просил у мамы прощения и советовал ей съездить на море на деньги, которые выдадут за его гибель.
Сейчас Евгений Кувайцев находится в критическом состоянии в госпитале. Врачи утверждают, что счет жизни идет на дни. Но мама солдата верит, что он выкарабкается.
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