В Благовещенске открылась выставка радиоприемников разных времен

Самые старые экспонаты – довоенные репродукторы. Есть «Фестиваль» 60-х годов с настоящим пультом управления. Пульт весит два килограмма, с приемником он соединен трехметровым шнуром. Коротковолновые «Спидолы» позволяли ловить «Голос Америки» и «Немецкую волну». Самый винтажный на выставке – радиоприемник «Звезда-54».

«Радиоприёмник "Звезда-54" был писком моды в 50-е годы для советских граждан. Он отличался необычным дизайном. Выполнялись они в красном цвете и в зелёном. На самом деле это была придумка не советских конструкторов. Радиоприёмник "Звезда-54" был скопирован с французского радиоприёмника», – рассказала специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Амурского областного краеведческого музея Дарья Пожарская.

Тогда же в 50-е годы стали популярными радиолы с проигрывателями для грампластинок. Они уступили место магнитолам, в которых радио ушло на второй план. Выставка «На радиоволне» будет работать в музее до 4 марта.