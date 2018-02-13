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13февраля
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В Благовещенске открылась выставка радиоприемников разных времен

В Благовещенске открылась выставка радиоприемников разных времен

Репродукторы времён Великой Отечественной войны, винтажные радиолы и радиоприёмники – все это можно увидеть в Амурском краеведческом музее. Там открылась выставка, приуроченная ко Всемирному дню радио, который отмечается 13 февраля. Среди экспонатов – более 30 радиоприёмников, изготовленных с 1938 по 2000 годы.

Самые старые экспонаты – довоенные репродукторы. Есть «Фестиваль» 60-х годов с настоящим пультом управления. Пульт весит два килограмма, с приемником он соединен трехметровым шнуром. Коротковолновые «Спидолы» позволяли ловить «Голос Америки» и «Немецкую волну». Самый винтажный на выставке – радиоприемник «Звезда-54».

«Радиоприёмник "Звезда-54" был писком моды в 50-е годы для советских граждан. Он отличался необычным дизайном. Выполнялись они в красном цвете и в зелёном. На самом деле это была придумка не советских конструкторов. Радиоприёмник "Звезда-54" был скопирован с французского радиоприёмника», – рассказала специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Амурского областного краеведческого музея Дарья Пожарская.

Тогда же в 50-е годы стали популярными радиолы с проигрывателями для грампластинок. Они уступили место магнитолам, в которых радио ушло на второй план. Выставка «На радиоволне» будет работать в музее до 4 марта.

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#история #праздники #связь

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