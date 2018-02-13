На детской железной дороге в Свободном грядет масштабная реконструкция

В 2019 году на детской железной дороге Свободного ожидаются значительные перемены. Среди них строительство локомотивного депо, возведение спортивного комплекса и реконструкция станции «Юность».

По словам руководителя детской железной дороги, самый ожидаемый и необходимый этап грядущей реконструкции – это возведение локомотивного депо на станции «Юность».

«Пока нет депо, у нас подвижной состав находится на открытой площадке. Сами понимаете, что такое, когда техника стоит в зимний период на улице. Я работаю меньше года руководителем, до этого вроде локомотивы стояли в локомотивном депо станции Михайло-Чесноковская. Сейчас там здание вроде в каком-то непригодном состоянии, но точно я не знаю», – рассказала Елена Марковская, руководитель свободненской детской железной дороги.

Помимо депо, на железной дороге ждут строительства спортивного комплекса, для которого, по плану, должны возвести отдельное здание, соединенное теплым переходом с учебным центром, в котором занимаются дети.

Также планируется реконструкция станции «Юность», которая находится в городе Свободном. На здании вокзала хотят поменять фасад, увеличить количество кабинетов и расширить вокзальную зону, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на увеличении пассажиропотока.

Последняя масштабная реконструкция на детской железной дороге проводилась в 2012-2013 годах. Тогда провели капитальный ремонт полотна и искусственных сооружений, построили посадочные платформы, обновили подвижной состав дороги: были получены два новых локомотива и 6 современных пассажирских вагонов.

Новые преобразования ждут детскую железную дорогу в 2019 году, при условии финансирования. Однако все предложения по строительству депо и спортивного комплекса, а также реконструкции «Юности» в Москве уже одобрили, рассказала руководитель предприятия. Сколько средств понадобится на все преобразования, не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну, но речь идет о миллионах рублей. Это инвестиции ООО «РЖД».

Свободненская детская железная дорога, которая является структурным подразделением Забайкальской железной дороги, считается самой длинной в стране. Длина эксплуатируемого участка – 10,5 километра. Дорога открылась в 1940 году. На сегодняшний день она объединяет 1 213 юных железнодорожников от 10 до 16 лет.

На свободненской детской железной дороге организованы 76 кружков «Юный железнодорожник» и один кружок «Железнодорожное моделирование». Помимо Свободного, кружки организованы на линейных станциях Бурея, Завитая, Магдагачи, Сковородино, Уруша, Ушумун, Ерофей Палович, Шимановская и Белогорск.