Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: итоги шестого кинофестиваля «КинАмур»

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят об итогах шестого кинофестиваля «КинАмур» с руководителем «АмурКиноСоюза» Владимиром Розановым и телеведущей телекомпании «Альфа-канал», членом жюри кинофестиваля Анной Краснобаевой.

Эфир проведут Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.