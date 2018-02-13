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13февраля
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сегодня, 17:00 0

Дети и их родители сыграли в спектакле по пьесе благовещенки Екатерины Набоки

Дети и их родители сыграли в спектакле по пьесе благовещенки Екатерины Набоки

В Благовещенске детская театральная студия «Этюд» Городского дома культуры показала постановку по пьесе своего руководителя Екатерины Набоки. В спектакле «21 счастливый день» сыграли не только дети, но и родители. На сцену вышли 43 артиста.

Актеры показали картинки из жизни одной смены детского летнего лагеря: общение детей с вожатыми и друг с другом, зарядки и дискотеки, любовь и дружба – все то, из чего складывается удивительное время летнего отдыха. Идея такой пьесы у автора возникла давно, а написана она была всего за несколько недель.

Некоторые роли были написаны специально под актеров студии. Зная характеры и возможности детей, автор находила нужные образы. Во многом спектакль оказался автобиографичным.

«90 процентов того, что там написано, эти все персонажи, именно женские – там три вожатых-девочки – это я только в разных ипостасях», – поделилась руководитель детской театральной студии «Этюд» Екатерина Набока.

После показа один из юных артистов получил серьезную роль в Амурском драматическом театре. Ростислава Изюрова заметил главный режиссер театра, который был в числе зрителей, и пригласил сыграть в своем будущем спектакле «Вождь краснокожих».

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#дети #жизнь #культура

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