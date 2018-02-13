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13февраля
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сегодня, 16:53 1

В Благовещенске будут судить парня, распространившего фото знакомой в стиле ню

В Благовещенске будут судить парня, распространившего фото знакомой в стиле ню
Фото: fom.ru

В Благовещенске предстанет перед судом 20-летний житель областного центра. Молодой человек обвиняется в незаконном распространении данных о частной жизни. По версии следствия, он опубликовал в соцсетях откровенные фото знакомой.

Установлено, что преступление совершено летом 2017 года. Парень, испытывая личную неприязнь к знакомой, распространил через социальные сети фотографии, где женщина представала в обнаженном виде. Согласия на это благовещенец не получал. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, снимки горожанин получил без ведома знакомой.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Расследование дела завершено. В ближайшее время его с обвинительным заключением передадут в суд.

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#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • leonix

    leonix
    1 час назад

    20 лет, ума нет ... и не будет

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