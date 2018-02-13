Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:33 12

Посетительница тренажерного зала не может получить деньги за неиспользованные занятия

Посетительница тренажерного зала не может получить деньги за неиспользованные занятия

Жительнице Благовещенска не возвращают деньги в тренажерном зале «Цех» за неиспользованные занятия с тренером. По словам девушки, ей должны примерно 2 000 рублей, а пообещали выплатить около 300. Почему – не объяснили.

Евгения Сидоренко рассказала, что занималась в этом зале из-за конкретного тренера, но он уволился. «Это опытный грамотный тренер, выступающий спортсмен. На тот момент абонемент к нему стоил 5 000 рублей за 12 тренировок, услуги остальных тренеров стоили 4 200. Но в начале февраля он вынужден был уволиться. И я 6 февраля написала заявление с просьбой вернуть мне деньги за неиспользованные пять занятий – 2 083 рубля. Мне нужен был именно этот тренер, а эту услугу тренажерный зал мне предоставить не может», – рассказала Евгения.

Евгения рассказала, что потом позвонила в «Цех» и переговорила с руководителем Вячеславом Романенко. Тот предлагал других тренеров, потом пояснил, что договором предусмотрено: в случае возврата денег делается вычет 35 % на покрытие различных расходов клуба. Девушка согласилась, полагая, что процент будет вычтен из суммы подлежащей возврату. Через некоторое время она снова позвонила в зал, и сотрудница сказала, что Евгении выплатят сумму около 400 рублей.

«Когда я спросила, почему такая сумма, на той стороне просто бросили трубку, а потом не брали телефон, – рассказала Евгения Сидоренко. – Я позвонила директору, тот предложил обсудить вопрос в понедельник, но в понедельник мой номер у него был заблокирован – я не могла дозвониться».

Евгения написала жалобу в Роспотребнадзор, потому что считает – ее права как потребителя нарушены. «Меня очень удивило нежелание решать вопрос цивилизованно, – высказалась благовещенка. – При том, что это зал, в котором все поголовно хвалят приветливое отношение к клиентам. Но получается, что тебе рады, пока ты несешь деньги в клуб».

Руководитель зала «Цех» Вячеслав Романенко считает, что всё было не так. «У нас всё прозрачно, мы работаем по договору. Согласно документу, мы высчитываем из возврата 15 % на налоги и еще на оплату администратора, – пояснил Вячеслав Михайлович. – Она уже проделала семь занятий, каждое по 416 рублей – это 2 912 рублей. Также от общей суммы в 5 000 отнимаем 35 % – это 1 750. В итоге получаем 300 с лишним рублей. Мы их заплатим».

Кроме того, руководитель «Цеха» добавил, что их зал предлагал девушке заниматься с другим тренером. «Мы деньги возвращаем, если услугу не оказываем. Но мы готовы оказывать эту услугу и дальше. Договор же заключается с залом, а не с конкретным тренером», – пояснил Вячеслав Романенко.

Евгения Сидоренко намерена решать вопрос в судебном порядке, Вячеслав Романенко заявил, что готов отстаивать свою правоту в суде.

Просмотров всего: 1682

#здоровье #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    2 часа назад

    Короче деньги есть - рады тебе. Денег нет - иди сам знаешь куда. А то что человеку именно с этим тренером надо, это уже не важно. Вот Вячеслав Романенко придет машину брать в салон за 3млн рублей, а ему потом салон скажет: "деньги заплатили, а машину другой забрал. Есть хорошая девятка..." Салон тоже вроде не отказывает в продаже, просто совсем не то и не за те деньги.....

  • Цветик

    Цветик
    2 часа назад

    А я совсем не удивлена! Отношение руководителя этого зала к клиентам НИКАКОЕ!!! Я так же просила вернуть деньги за неиспользованные занятия с тренером, мне их так и не вернули! В тот момент договоры не заключали, деньги за не оказанные услуги не вернули. Приняла решение уйти из этого зала в другой! можно было бы и судиться, дело не сложное! Но связываться с этими людьми....только время терять свое

  • Цветик

    Цветик
    2 часа назад

    Все хорошие тренера ушли из ЦЕХА в другое место! По моим слухам с руководством у них тоже не сложилось!

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    2 часа назад

    Неужели у ЦЕХа все так плохо, что они из-за 2 тысяч решили себе репутацию испоганить.

  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    Этот Романенко не мужик, а ч... на палочке. Из-за двух тысяч девушку обидел. Урюк недоеденный, редиска! Хлебало бы ему .......

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    "Согласно документу, мы высчитываем из возврата 15 % на налоги и еще на оплату администратора,

    Также от общей суммы отнимаем 35 % "



    Судя по тексту, 15% высчитываются согласно документу.

    А 35% высчитываются с какого перепуга?



    Дело гроша ломанного не стоит. Судится он готов. Придурковатый "руководитель".

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Действительно дурь - из-за двух рублей такую антирекламу своему клубу создать....Глупо!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    А налоги тут причем?

  • Машуня

    Машуня
    1 час назад

    Интересно, почему уволился?тренер...наверно, то же проблема с финансами ((((по зарплате

  • Москва

    Москва
    44 минуты назад

    Та же самая ситуация, удержали 35 процентов с абонемента за зал и с абонемента на тренера. Это было в процессе переезда цех на Новый адрес, дважды пытался встретиться с Романенко но без успешно. тренер, который меня тренировал уволился от них и это не явилось аргументом, о возврате в полном объёме средств абонемента. Мелочные

  • Док

    Док
    43 минуты назад

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    18 минут назад

    Мартовская ЗимаА налоги тут причем?


    А платит ли? ;)

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Раненую в Зее женщину отправили на вертолете в Благовещенск
Происшествия 1

Раненный в Белогорске солдат написал прощальную записку сам
Происшествия 1

В Благовещенске будут судить парня, распространившего фото знакомой в стиле ню
Происшествия 3

Браконьеры почти километр везли на капоте егеря