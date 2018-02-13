Посетительница тренажерного зала не может получить деньги за неиспользованные занятия

Жительнице Благовещенска не возвращают деньги в тренажерном зале «Цех» за неиспользованные занятия с тренером. По словам девушки, ей должны примерно 2 000 рублей, а пообещали выплатить около 300. Почему – не объяснили.

Евгения Сидоренко рассказала, что занималась в этом зале из-за конкретного тренера, но он уволился. «Это опытный грамотный тренер, выступающий спортсмен. На тот момент абонемент к нему стоил 5 000 рублей за 12 тренировок, услуги остальных тренеров стоили 4 200. Но в начале февраля он вынужден был уволиться. И я 6 февраля написала заявление с просьбой вернуть мне деньги за неиспользованные пять занятий – 2 083 рубля. Мне нужен был именно этот тренер, а эту услугу тренажерный зал мне предоставить не может», – рассказала Евгения.

Евгения рассказала, что потом позвонила в «Цех» и переговорила с руководителем Вячеславом Романенко. Тот предлагал других тренеров, потом пояснил, что договором предусмотрено: в случае возврата денег делается вычет 35 % на покрытие различных расходов клуба. Девушка согласилась, полагая, что процент будет вычтен из суммы подлежащей возврату. Через некоторое время она снова позвонила в зал, и сотрудница сказала, что Евгении выплатят сумму около 400 рублей.

«Когда я спросила, почему такая сумма, на той стороне просто бросили трубку, а потом не брали телефон, – рассказала Евгения Сидоренко. – Я позвонила директору, тот предложил обсудить вопрос в понедельник, но в понедельник мой номер у него был заблокирован – я не могла дозвониться».

Евгения написала жалобу в Роспотребнадзор, потому что считает – ее права как потребителя нарушены. «Меня очень удивило нежелание решать вопрос цивилизованно, – высказалась благовещенка. – При том, что это зал, в котором все поголовно хвалят приветливое отношение к клиентам. Но получается, что тебе рады, пока ты несешь деньги в клуб».

Руководитель зала «Цех» Вячеслав Романенко считает, что всё было не так. «У нас всё прозрачно, мы работаем по договору. Согласно документу, мы высчитываем из возврата 15 % на налоги и еще на оплату администратора, – пояснил Вячеслав Михайлович. – Она уже проделала семь занятий, каждое по 416 рублей – это 2 912 рублей. Также от общей суммы в 5 000 отнимаем 35 % – это 1 750. В итоге получаем 300 с лишним рублей. Мы их заплатим».

Кроме того, руководитель «Цеха» добавил, что их зал предлагал девушке заниматься с другим тренером. «Мы деньги возвращаем, если услугу не оказываем. Но мы готовы оказывать эту услугу и дальше. Договор же заключается с залом, а не с конкретным тренером», – пояснил Вячеслав Романенко.

Евгения Сидоренко намерена решать вопрос в судебном порядке, Вячеслав Романенко заявил, что готов отстаивать свою правоту в суде.