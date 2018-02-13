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13февраля
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сегодня, 16:07 0

Вечером 13 февраля программы «Альфа-канала» проведут народные ведущие

Вечером 13 февраля программы «Альфа-канала» проведут народные ведущие

В честь дня рождения телекомпания «Альфа-канал» проводит традиционную акцию «Народный ведущий». Вечером 13 февраля в эфир выйдут программы с финалистами конкурса, а победителя определят зрители. Голосование пройдет на сайте Амур.инфо.

День самоуправления телекомпания устроила в честь своего 17-летия. Народных ведущих «Альфа-канал» выбирает с 2006 года. Каждый год акция собирает десятки претендентов.

В 2018 году на кастинг пришли 67 человек – это немного больше, чем в прошлом году. Все они 3 февраля прошли собеседование с редакторами программ, и почти половина участников попала во второй тур на видеопробы. В итоге в финал вышли 8 человек. Их зрители увидят сегодня в вечерних программах «Альфа-канала»:

  1. – «Новости экономики» – 18:00, 20:05;
  2. – «Альфа-новости» – 18:10, 20:15;
  3. – «Простые вопросы» – 18:20, 20:35;
  4. – «Благовещенск: инструкция по применению» – 18:30;
  5. – «Сканер» – 20:50.

Выбирать победителей будут зрители. Голосование начнется в среду, 14 февраля, на Амур.инфо и продлится до 24 часов воскресенья, 18 февраля. Те, кто займут первые три места, получат подарки от телекомпании.

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#СМИ

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