Незаконная охота серьезно ударит по карманам браконьеров

В России выросли штрафы за вред, наносимый охотничьим ресурсам. Изменения в приказ Минприроды РФ вступили в силу 12 февраля. Ущерб в основном приходится выплачивать браконьерам, пойманным с незаконной добычей, а также неосторожным водителям, сбившим животное на дороге.

«По разным видам животных таксы увеличились от двух до пятикратного размера, – пояснил начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко. – К этим таксам применяются пересчетные коэффициенты от одного до семи. Например, погубленная по неосторожности косуля обойдется виновнику в 40 тысяч рублей, а отстрелянная при браконьерской охоте – уже в 120 тысяч, то есть в три раза дороже. А если речь пойдет о самке, то в пять раз дороже – 200 тысяч рублей. При этом браконьерская охота в заказнике ударит по карману еще сильнее. В этом случае применяется максимальный коэффициент семь, то есть за самку придется выплатить уже 350 тысяч рублей».

Кроме того, в два раза поднялись штрафы за отстрел распространенных в области копытных. К примеру, за лося – с 40 тысяч рублей до 80, за изюбря – с 35 тысяч до 70. Кабан вместо 15 тысяч по минимальному тарифу без коэффициентов обойдется браконьеру в 30 тысяч. Исключением стала лишь кабарга. Ранее ее голову «оценили» в 15 тысяч рублей, теперь стоимость поднялась сразу до 60.

Также в три раза поднялись тарифы за уничтожение соболя и выдры – с 5 до 15 тысяч. И в десять раз выше стали таксы за бурундуков и белку-летягу.