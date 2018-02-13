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13февраля
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сегодня, 16:25 5

Незаконная охота серьезно ударит по карманам браконьеров

В России выросли штрафы за вред, наносимый охотничьим ресурсам. Изменения в приказ Минприроды РФ вступили в силу 12 февраля. Ущерб в основном приходится выплачивать браконьерам, пойманным с незаконной добычей, а также неосторожным водителям, сбившим животное на дороге.

«По разным видам животных таксы увеличились от двух до пятикратного размера, – пояснил начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко. – К этим таксам применяются пересчетные коэффициенты от одного до семи. Например, погубленная по неосторожности косуля обойдется виновнику в 40 тысяч рублей, а отстрелянная при браконьерской охоте – уже в 120 тысяч, то есть в три раза дороже. А если речь пойдет о самке, то в пять раз дороже – 200 тысяч рублей. При этом браконьерская охота в заказнике ударит по карману еще сильнее. В этом случае применяется максимальный коэффициент семь, то есть за самку придется выплатить уже 350 тысяч рублей».

Кроме того, в два раза поднялись штрафы за отстрел распространенных в области копытных. К примеру, за лося – с 40 тысяч рублей до 80, за изюбря – с 35 тысяч до 70. Кабан вместо 15 тысяч по минимальному тарифу без коэффициентов обойдется браконьеру в 30 тысяч. Исключением стала лишь кабарга. Ранее ее голову «оценили» в 15 тысяч рублей, теперь стоимость поднялась сразу до 60.

Также в три раза поднялись тарифы за уничтожение соболя и выдры – с 5 до 15 тысяч. И в десять раз выше стали таксы за бурундуков и белку-летягу.

Просмотров всего: 677

#животные

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад



    в десять раз выше стали таксы за бурундуков



    Жёстко.

    Теперь браконьеры одумаются и наконец перестанут браконьерить несчастных бурундуков. А стало быть за популяцию грызунов теперь можно быть спокойным.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Также в три раза поднялись тарифы за уничтожение соболя ....- с 5 до 15 тысяч.

    Знаю где у них гнездо.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    30 минут назад

    Ну,.. ежели Росгвардия будет сопровождать охотинспекторов, то да! Бурундукам будет лафа!

  • Питерский

    Питерский
    13 минут назад

    Штрафы увеличивают а наказание за нарушение должностного лица нет....

    Доказали что охотовед организовал незаконную охоту-присядь годков на пять-семь...

  • Dimas

    Dimas
    3 минуты назад

    главные браконьеры это егеря и охотоведы с их друзьями

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