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сегодня, 15:56 3

Браконьеры почти километр везли на капоте егеря

Браконьеры почти километр везли на капоте егеря
Фото: Drive2

В Архаринском районе после встречи с браконьерами пострадал егерь общества охотников и рыболовов. Нарушители на «жигулях» были замечены в поле во время незаконной охоты на фазанов. Заметив представителей охотнадзора, они пошли на таран.

«ЧП произошло в воскресенье, 11 февраля, около 14:30 в ходе патрулирования территории служащим управления по охране животного мира совместно с егерем общества охотников и рыболовов. Браконьеры не только не подчинились законному требованию остановиться, но и пошли на таран. В итоге егерь общества был сбит машиной, на капоте его протащили около километра, пытаясь сбросить. Сейчас он проходит медицинское обследование», – пояснил начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Егерю удалось удержаться на капоте, серьезных травм он не получил. Остановить машину браконьеров служащему управления удалось, лишь загнав ее в кювет. На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции, ведутся следственные действия.

При досмотре машины нарушителей обнаружили оружие, оно было изъято. Как оказалось, вне сезона на фазанов решили поохотиться двое местных жителей и их гость из Благовещенска. Мужчин доставили в дежурную часть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    а фотка с уазиком тут каким боком?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Прям НТВ

  • полазник

    полазник
    3 минуты назад

    ...а чо там с завитинским инциндентом по поводу тарана грузовиком джипа?

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