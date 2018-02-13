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Рядом с Благовещенском строится партизанская деревня времен Великой Отечественной войны

Рядом с Благовещенском строится партизанская деревня времен Великой Отечественной войны
Фото: patriotp.ru

В 30 километрах от Благовещенка на полигоне ДВОКУ идет строительство партизанской деревни. Ее возведут по подобию деревень времен Великой Отечественной войны. Часть объектов уже готова. Первых зрителей военно-исторический комплекс примет летом 2018 года

На создание партизанской деревни начальника ДВОКУ Владимира Грызлова вдохновил подобный комплекс в подмосковном парке «Патриот». Это военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ. С экскурсией в партизанской деревне парка Владимир Грызлов и заместитель по учебно-научной работе Владимир Рукосуев побывали в 2017 году во время учебно-методических сборов.

Работы и обустройство объектов деревни распределили между сотрудниками военного училища.

«Я сразу сказал, что как зам по учебно-научной работе и как начальник штаба воинской части я беру себе штабную землянку. Начинали так: лес для досок – это спонсорская помощь, мебель в этой штабной землянке сделал выпускник училища. Мы попросили его, и он с удовольствием принял участие. У кого что находим: несколько полушубков у нас там лежит, шапок, в общем, воссоздан быт партизан. Где-то нашел знамя "Пролетарии всех стран объединяйтесь!", принесли туда фотографию Сталина. Еще у меня было в библиотеке собрание сочинений Ленина 1943 года. Часть экспонатов находится в артиллерийском полукапонире, часть в землянку взяли. Вот так и укомплектовали», ­– рассказал Владимир Рукосуев, замначальника по учебно-научной работе ДВОКУ.

Также в штабной землянке можно увидеть макеты немецкого и советского оружия, настоящую печатную машинку 40-х годов. Помимо штабной, готова и спальная землянка с солдатскими нарами и печкой и Ленинская комната.

«Сейчас это комната по работе с личным составом, а раньше, в старые добрые времена, называли ее Ленинская комната. Там проводили партийные собрания, агитации, сборы и так далее», – рассказал Владимир Рукосуев.

Подходит к завершению строительство настоящей русской бани, в планах построить еще две землянки для личного состава. В уже готовых землянках все обустроено настолько, что там можно жить, говорят в ДВОКУ. Однако главное назначение комплекса все-таки экскурсионное.

Рассматривается возможность проведения там реконструкций с патриотическими классами, проведение мероприятия по принятию в юнармейцы, экскурсионных маршрутов для детей из близлежащих оздоровительных лагерей. Все это должно стать частью военно-патриотического воспитания молодежи, говорят в военном училище.

Первыми посетителями партизанской деревни станут зрители армейских соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые пройдут летом 2018 года на полигоне ДВОКУ. Для посетителей вход в деревню будет бесплатным, заверили в вузе.

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#военные #вузы #история #память #строительство

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