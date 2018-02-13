Приамурье потратит 198 миллионов рублей на реконструкцию трассы Благовещенск – Свободный

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Подписанным распоряжением утверждено распределение 17,05 миллиарда рублей из федерального бюджета между 30 субъектами РФ на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В том числе на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов 17 регионам направляются 6,82 миллиарда рублей. В этом списке и Приамурье. Ему выделят 198 миллионов рублей.

Как пояснили в областном министерстве транспорта и строительства, в 2017 года ведомство заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета. Поступление в бюджет области межбюджетных трансфертов результат работы с Росавтодором по источникам финансирования комплексного плана города Свободный в 2018 году. Средства ожидаемые, они будут направлены на реконструкцию автодороги Благовещенск – Свободный, участок 90 – 96 километр. Сдать объект планируется в 2019 году.

Также 5,13 миллиарда рублей направят бюджетам двух регионов на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений дадут 5,1 миллиарда рублей бюджетам 11 субъектов.

Больше всего денег на дорожную сеть получит Хабаровский край – 4 миллиарда 982 миллионов рублей. Меньше всего – Орловская область (89 000 миллионов рублей).

Распределение трансфертов одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Принятое решение будет способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, достижению целевых показателей региональных программ, сообщается на сайте кабмина.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 8 февраля 2018 года.