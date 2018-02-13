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13февраля
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Приамурье потратит 198 миллионов рублей на реконструкцию трассы Благовещенск – Свободный

Приамурье потратит 198 миллионов рублей на реконструкцию трассы Благовещенск – Свободный
Фото: newsroom.kh.ua

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении в 2018 году регионам России межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности. Деньги выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Из общей суммы средств Амурская область получит 198 миллионов рублей.

Подписанным распоряжением утверждено распределение 17,05 миллиарда рублей из федерального бюджета между 30 субъектами РФ на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В том числе на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов 17 регионам направляются 6,82 миллиарда рублей. В этом списке и Приамурье. Ему выделят 198 миллионов рублей.

Как пояснили в областном министерстве транспорта и строительства, в 2017 года ведомство заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета. Поступление в бюджет области межбюджетных трансфертов результат работы с Росавтодором по источникам финансирования комплексного плана города Свободный в 2018 году. Средства ожидаемые, они будут направлены на реконструкцию автодороги Благовещенск – Свободный, участок 90 – 96 километр. Сдать объект планируется в 2019 году.

Также 5,13 миллиарда рублей направят бюджетам двух регионов на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений дадут 5,1 миллиарда рублей бюджетам 11 субъектов.

Больше всего денег на дорожную сеть получит Хабаровский край – 4 миллиарда 982 миллионов рублей. Меньше всего – Орловская область (89 000 миллионов рублей).

Распределение трансфертов одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Принятое решение будет способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, достижению целевых показателей региональных программ, сообщается на сайте кабмина.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 8 февраля 2018 года.

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#российская власть #транспорт #экономика

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