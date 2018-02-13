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13февраля
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сегодня, 15:11 0

В Серышеве горело здание районной администрации: подозревают поджог

В Серышеве горело здание районной администрации: подозревают поджог
Фото: om-saratov.ru

Вечером 10 февраля в поселке Серышево пожарные тушили здание администрации Серышевского района. Возгорание произошло снаружи: загорелась обшивка. Местные жители говорят о поджоге. В ситуации разбираются правоохранители.

О том, что здание районной администрации горело, ИА «Амур.инфо» сообщили жители Серышева. Эти сведения информагентству подтвердил глава района Олег Кирдун. «Да, инцидент был. Работают следственные органы», – сказал Олег Владимирович.

По его словам, возгорание случилось 10 февраля после 22 часов вечера. Сработала сигнализация, пожарные оперативно прибыли на место и быстро справились с огнем. В итоге были повреждены три квадратных метра наружной обшивки. Люди не пострадали, внутрь здания огонь не зашел.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило 10 февраля в 22:58. Оперативно на место прибыли пожарные – шесть человек и две единицы техники. Открытое горение было ликвидировано спустя три минуты.

Местные жители говорят, что на месте происшествия видели двух подозрительных людей, которые могли поджечь здание.

«10 февраля поступило сообщение о возгорании одного из зданий поселка Серышево. Были повреждены облицовка и сруб здания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 167 УК РФ. Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Часть 2 статьи 167 УК РФ предполагает умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.

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#пожары #происшествия

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