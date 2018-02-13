Фонд капитального ремонта атаковали амурчане, желающие получить компенсацию

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В фонд капитального ремонта стали массово поступать обращения от амурчан по поводу компенсации расходов на уплату взносов по капремонту. Это связано с тем, что жители неверно истолковали информацию о том, кому положена социальная поддержка.

«Неверно истолковав сообщения в СМИ, некоторые собственники полагают, что закон освободил их от уплаты взносов. Особо обращаем внимание на то, что законом предусмотрено не освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт, а компенсация понесенных расходов на такую уплату.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме вне зависимости от возраста. Собственник в полном объёме уплачивает взносы на капитальный ремонт», – напоминают в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Также в организации еще раз прописали, что на компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт может рассчитывать лишь ограниченная категория собственников. В их числе одиноко проживающие, неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет. Они могут рассчитывать на компенсацию в размере 50 процентов от взноса. Эта же компенсация положена и не одиноким 70-летним собственникам, но только в том случае, если его семья состоит только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

В полном размере взнос компенсируют одиноким неработающим собственникам перешагнувшим 80-летний рубеж; а также 80-летним амурчанам, с которыми проживают неработающие члены семьи пенсионного возраста.

В фонде капитального ремонта подчеркивают, что их организация не занимается сбором документов и не компенсирует расходы собственников.

Оформить компенсацию можно через органы соцзащиты по месту жительства.

«Собственник обращается в орган соцзащиты по месту жительства единожды, он подает заявление в управление соцзащиты по месту жительства о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. После подачи этого заявления и предоставления определенного пакета документов, компенсация назначается. Ограничений срока выплаты этой компенсации нет. Единственное ограничение – это наличие задолженности.

Информацию о наличии задолженности в органы соцзащиты передает фонд капитального ремонта ежемесячно. Если у собственника задолженность в течение двух месяцев подряд, тогда выплата компенсации прекращается и возобновляется с того момента, когда гражданин погасит задолженность либо заключит соглашение о ее погашении и представит в орган соцзащиты это соглашение», – рассказали в министерстве социальной защиты Амурской области.

Расходы на уплату взноса на капитальный ремонт компенсируются не на всю площадь квартиры, а на региональный стандарт нормативной площади. Для одиноко проживающего гражданина это 33 квадратных метра, 21 квадрат на каждого – если в квартире проживают двое, и 18 квадратов на члена семьи из 3 и более человек.

На компенсацию за капремонт имеют право и другие категории льготников – в соответствии с федеральным законодательством (инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, участники войны и другие). Как получить эту меру соцподдержки и как она рассчитывается для них, льготники этой группы могут также узнать в органах соцзащиты.

В 2017 году компенсацию расходов на оплату взносов за капитальный ремонт получили более 10 тысяч амурчан.