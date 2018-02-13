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13февраля
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сегодня, 14:29 1

Что ждет горожан в Масленицу: на Амур.инфо план праздничных мероприятий в Благовещенске

Что ждет горожан в Масленицу: на Амур.инфо план праздничных мероприятий в Благовещенске

Масленичная неделя в Благовещенске, которая началась 12 февраля, завершится народным гуляньем на площади Ленина. Оно пройдет 18 февраля и откроется конкурсом масленичных поездов «Широкая Масленица». Начало в 13:00.

Горожан и гостей города Благовещенска ждут:

– шумные, необычные, веселые масленичные поезда с масленичными куклами, которые поедут вокруг площади Ленина в 13:20;

– площадка «Казачий курень», где можно будет принять участие в дегустации чая, спеть задорные казачьи песни и закружиться в хороводе вместе с вокальными коллективами, посоревноваться в рубке дров и капусты, пройтись по широким рядам ярмарки изделий из дерева и выставки казачьей атрибутики, сфотографироваться в казачьей амуниции;

– для любителей вязания, вышивки, шерстяных варежек, носочков и расписных платков неописуемой красоты будет работать ярмарка «Морозная» и «Солнечная»;

– «Ворота счастья» распахнутся для всех, кто влюблен: вы сможете познакомиться с русскими свадебными обычаями и вместе со своим избранником повязать на воротах ленту на счастье, молодоженам Благовещенска будет предоставлено почетное право прокатиться на самоходных санях;

– «Масленичный балаган» с театрализованными зарисовками, посвященными масленичным дням, представит для гостей праздника театр-студия;

– в «Доме Зимы и Весны» примут всех, кто желает оставить записки для сожжения в общем масленичном костре и получения солнечных меток на счастье;

– положить записку можно и в карман чучела Масленицы, установленного у сцены;

– бравым молодцам придется по душе «Силовая площадка», где можно будет посоревноваться в поднятии гирь, армреслинге, боях подушками и перетягивании каната;

– «Вкусный ряд» удивит гостей масленичного гулянья разнообразием ароматной, свежей выпечки и порадует блинными угощениями;

– традиционный конкурс мужества и отваги «Масленичный столб» станет захватывающим зрелищем и настоящим испытанием для любителей истинного русского экстрима;

– дискуссионная площадка эскизных проектов общественных городских территорий, вошедших в бюллетень для рейтингового голосования 18 марта 2018 года, ждет всех желающих на детском участке набережной р. Амур;

– фото с хэштегом акции «Выходи гулять!» и еще раз полюбоваться шествием участников конкурса масленичных поездов;

– театрализованные представления, русские потехи и традиционное сожжение масленичного чучела «Гори ясно».

Кроме того, мероприятия в рамках празднования Масленицы пройдут и в муниципальных учреждениях культуры в разных районах города.

План масленичных мероприятий в Благовещенске

Дата, время и место

Наименование мероприятия

09-17.02, Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

Выставка работ участников городского конкурса на лучшую сувенирную масленичную куклу «Красна Масленица»

16.02, 13:00, большой зал ОКЦ

ул. Ленина, 100

Праздничный концерт «Масленица» с участием коллективов ОКЦ

17.02, 12:00, филиал ОКЦ

ул. Кузнечная, 210

Развлекательная программа «В гости к Масленице». Конкурс блинов. Мастер-класс «Масленичное чучело»

17.02, 11:00-12:00, холл ДК с. Садовое

Мастер-класс по изготовлению масленичных сувениров

17.02, 12:00-13:00, ДК с. Садовое

Праздник «Широкая Масленица»

17.02, 14:00, турбаза «Дача» в с. Садовое

Участие коллектива ДК с. Садовое в праздничной масленичной программе

17.02, 16:00, п. Мясокомбинат

Участие коллектива ДК с. Садовое в праздничной масленичной программе

17.02, МБ «Дом семьи»

Масленичные посиделки «Ай да русская потеха! Сколько шума, сколько смеха!»

18.02, 15:00, ресторан ОКЦ

ул. Ленина, 100

Программа «Народные посиделки» с мастер-классами, стилизованный показ народных костюмов, концерт творческих коллективов ОКЦ

18.02, 12:00, территория у ДК с. Белогорье

Уличные гулянья «Проводы зимы «Масленица»

18.02, 12:00-13:00, МБ с. Плодопитомник

Беседа «Широкая Масленица»

18.02, 13:00, площадка у ДК с. Плодопитомник

Народное гулянье «Широкая Масленица»

18.02, 13:00, пл. Ленина, детская площадка на набережной Амура на ул. Краснофлотской

Общегородское гулянье, конкурс масленичных поездов «Широкая Масленица»

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#праздники

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