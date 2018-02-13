Что ждет горожан в Масленицу: на Амур.инфо план праздничных мероприятий в Благовещенске

Масленичная неделя в Благовещенске, которая началась 12 февраля, завершится народным гуляньем на площади Ленина. Оно пройдет 18 февраля и откроется конкурсом масленичных поездов «Широкая Масленица». Начало в 13:00.

Горожан и гостей города Благовещенска ждут:

– шумные, необычные, веселые масленичные поезда с масленичными куклами, которые поедут вокруг площади Ленина в 13:20;

– площадка «Казачий курень», где можно будет принять участие в дегустации чая, спеть задорные казачьи песни и закружиться в хороводе вместе с вокальными коллективами, посоревноваться в рубке дров и капусты, пройтись по широким рядам ярмарки изделий из дерева и выставки казачьей атрибутики, сфотографироваться в казачьей амуниции;

– для любителей вязания, вышивки, шерстяных варежек, носочков и расписных платков неописуемой красоты будет работать ярмарка «Морозная» и «Солнечная»;

– «Ворота счастья» распахнутся для всех, кто влюблен: вы сможете познакомиться с русскими свадебными обычаями и вместе со своим избранником повязать на воротах ленту на счастье, молодоженам Благовещенска будет предоставлено почетное право прокатиться на самоходных санях;

– «Масленичный балаган» с театрализованными зарисовками, посвященными масленичным дням, представит для гостей праздника театр-студия;

– в «Доме Зимы и Весны» примут всех, кто желает оставить записки для сожжения в общем масленичном костре и получения солнечных меток на счастье;

– положить записку можно и в карман чучела Масленицы, установленного у сцены;

– бравым молодцам придется по душе «Силовая площадка», где можно будет посоревноваться в поднятии гирь, армреслинге, боях подушками и перетягивании каната;

– «Вкусный ряд» удивит гостей масленичного гулянья разнообразием ароматной, свежей выпечки и порадует блинными угощениями;

– традиционный конкурс мужества и отваги «Масленичный столб» станет захватывающим зрелищем и настоящим испытанием для любителей истинного русского экстрима;

– дискуссионная площадка эскизных проектов общественных городских территорий, вошедших в бюллетень для рейтингового голосования 18 марта 2018 года, ждет всех желающих на детском участке набережной р. Амур;

– фото с хэштегом акции «Выходи гулять!» и еще раз полюбоваться шествием участников конкурса масленичных поездов;

– театрализованные представления, русские потехи и традиционное сожжение масленичного чучела «Гори ясно».

Кроме того, мероприятия в рамках празднования Масленицы пройдут и в муниципальных учреждениях культуры в разных районах города.

План масленичных мероприятий в Благовещенске