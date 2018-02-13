Прокуратура Амурской области: плохие дороги – основная причина ДТП за прошлый год

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По итогам 2017 года на территории Амурской области зарегистрировано 1 216 ДТП, в которых 145 человек погибли, 1 557 получили ранения. Основными причинами аварий стали неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и несоблюдение очередности проезда. Таковы данные областной прокуратуры.

В 2017 году прокуратура особое внимание уделяла надзору за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения, проведены проверки в сфере пассажирских перевозок, содержания автомобильных дорог. В итоге выяснилось, что основные причины ДТП в регионе за прошлый год – это неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети (455 случаев) и несоблюдение очередности проезда (277 случаев). Аварии происходили и из-за нарушения пешеходами ПДД (127); выезда на полосу встречного движения (68); несоблюдение скоростного режима (52); технических неисправностей (5).

К наиболее распространенным нарушениям закона, которые выявили территориальные прокуроры, относятся несоответствие госстандартам дорожного покрытия, дорожных знаков, горизонтальной разметки, искусственных неровностей при обустройстве улично-дорожной сети населенных пунктов. В некоторых районах отсутствовало уличное освещение, в том числе на участках, прилегающих к образовательным учреждениям. Было выявлено ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного и регионального значения. Прокурорами районов и городов в 2017 году внесено 30 представлений.

В ходе проверки организованных перевозок групп детей нарушения установлены прокурорами Благовещенска, Белогорска, Свободного, Зейского и Селемджинского районов, Тындинским городским прокурором, прокурором космодрома Восточный. Имели место факты перевозки учащихся на автобусах, не оснащенных необходимыми устройствами, оборудованием, не прошедших в установленном порядке техническое обслуживание; ненадлежащего уведомления органов ГИБДД об организованных перевозках детей.

Кроме того, прокурорами принимались меры прокурорского реагирования по фактам выдачи водительских удостоверений лицам, состоящим на учете в наркологическом диспансере с диагнозами наркомания, алкоголизм. Так, в 2017 году направлено в суд 63 административных исковых заявления этой категории, которые рассмотрены и удовлетворены.

Прокурорами Благовещенска, Белогорского района в 2017 году материалы проверок в порядке ст. 37 УПК РФ направлялись в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании лиц по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Всего 2017 году органами прокуратуры области в этой сфере выявлено в ходе проверок 1 064 нарушения закона, принесено 26 протестов, внесено 455 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 246 лиц, в суд направлено 94 заявления, привлечено к административной ответственности 22 виновных лица, предостережено о недопустимости нарушения закона три лица, направлено шесть материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке, по ним возбуждено пять уголовных дел.