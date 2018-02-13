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13февраля
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сегодня, 13:45 1

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 13 февраля

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 13 февраля
Фото: hvost.news

В Амурской области 14 февраля будет малооблачно, без существенных осадков. Температура ночью составит 30…35 градусов мороза, в отдельных районах – минус 20…25. Днем термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, местами по северу – около минус 20.

Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

В Благовещенске в этот день будет ясно, возможна небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем – 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 21…23 градуса мороза, днем – минус 10…12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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