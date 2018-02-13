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13февраля
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сегодня, 13:37 3

Предложения по благоустройству подали более 41 тысячи амурчан

Предложения по благоустройству подали более 41 тысячи амурчан

От жителей шести городов Приамурья поступило 41 492 предложения по благоустройству общественных территорий. В субботу, 10 февраля, в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында общественные комиссии провели подсчет голосов.

Из предложенных вариантов комиссия выбрала 35 самых популярных территорий по мнению амурчан. Мероприятие по подсчету голосов прошло в открытом формате с участием СМИ. Результаты опубликованы на сайтах муниципальных образований.

Итоговое голосование по выбору общественных территорий состоится в день выборов 18 марта 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Кто-нибудь из тысячи семисот горожан, проголосовавших за реконструкцию "сквера" на площади имени Ленина, может внятно объяснить, что именно нуждается в реконструкции в уникальном городском дендрарии?

    На сегодня: деревья в порядке, дорожки ровные, плиткой выложены, фонари и лавочки имеются в наличии. Подсадка молодых деревьев, замена, либо добавление лавочек и фонарей - реконструкцией явно не являются. В прошлом году силами нашей форумной партии ПАФОС и финансовой и моральной помощи неравнодушных форумчан, установлены таблички, рассказывающие о произрастающих в дендрарии растениях, часть которых является краснокнижными.

    Каким образом та самая тысяча семьсот горожан определила, что ухоженный дендрарий нуждается в реконструкции, и одновременно не заметила на этой же площади убитый, безобразный фонтан??!... Почему Народный фронт, озаботившийся "Зеленым щитом" города, обошел своим вниманием расположенный в центре города, бесценный дендрарий, являющийся памятником регионального значения и охраняемый государством??!...

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    http://newsvideo.su/video/8304587

    с 8.47 упоминание о реконструкции "сквера", затем Одинцова Г.Л. рассказывает о фонтане "Бабочка".

  • Баловник

    Баловник
    6 минут назад

    Выбор счасливчиков по принципу спортлото 5 из 36 (40000))

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