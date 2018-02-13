Предложения по благоустройству подали более 41 тысячи амурчан

От жителей шести городов Приамурья поступило 41 492 предложения по благоустройству общественных территорий. В субботу, 10 февраля, в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында общественные комиссии провели подсчет голосов.

Из предложенных вариантов комиссия выбрала 35 самых популярных территорий по мнению амурчан. Мероприятие по подсчету голосов прошло в открытом формате с участием СМИ. Результаты опубликованы на сайтах муниципальных образований.

Итоговое голосование по выбору общественных территорий состоится в день выборов 18 марта 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.