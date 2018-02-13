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13февраля
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сегодня, 12:41 16

В Приамурье дальнобойщики спасли косулю от волка

В Приамурье дальнобойщики спасли косулю от волка
Фото: instagram.com/ohotaamur

В Магдагачинском районе неравнодушные дальнобойщики отбили у волка самца косули. Раненое животное выбежало к людям, теперь ему предстоит лечение. Информация о необычном случае появилась в Инстаграме управления по охране животного мира Амурской области.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий управления Валерий Погасиенко, это произошло 11 февраля. В Магдагачинском районе на федеральной трассе (между поселками Магдагачи и Тыгда) дальнобойщики увидели, что на обочину выскочила косуля, за которой гнался волк. Люди сумели прогнать хищника, вооружившись монтировкой. В дальнейшем косулю передали егерю управления.

Раненную хищником косулю поместили в сарай, ее должен будет осмотреть ветеринар. «Взрослый самец, старше трех лет, по внешнему виду. Если пойдет на поправку, его выпустят в живую природу. Если выпустить не удастся, поместят в реабилитационный центр», – сказал Валерий Погасиенко.

Просмотров всего: 2618

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • ППШ

    ППШ
    6 часов назад

    только бы по пьяни не съели.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    5 часов назад

    Зачем вообще нужно было вмешиваться? Природа ж так устроена, что одни едят других.

  • елкин

    елкин
    5 часов назад

    Дальнобойщики обрекли на голодную смерть волка и волчат.

  • полазник

    полазник
    5 часов назад

    ...ничо. мышей пожрет.

  • Мелисса

    Мелисса
    4 часа назад

    елкинДальнобойщики обрекли на голодную смерть волка и волчат.


    Вроде как слишком много их развелось.

  • Музыка

    Музыка
    3 часа назад

    волки позорные!

    с абакумычем хавку отжали у безответного фраера!

    беспредел

  • Rusantik

    Rusantik
    3 часа назад

    ......Дальнобойщики приехали на мясокомбинат и спасли семьи лошадей,коров,свиней от мясника который чуть было не вспорол им брюхо

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    Вот если бы у бродячих собак они косулю отжали, уже бы 300 их на британский флаг порвали

  • я-Птичка

    я-Птичка
    2 часа назад

    а почему лапы перевязаны задние?

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Мне тоже довелось однажды спасти косулю от волка. Задрал он её прямо на КСП! Было это в канун Нового 1984 года, неподалёку от с. Симоново Шимановского района. Подъезжаем, а на КСП сидит здоровенный волчара, а перед ним задранная коза. Овчарка, учуяв волка, забилась под сиденье, и никакой силой вытащить её возможности не было))) Ну, я волка, понятно, того...отогнал, но он, мерзавец и злодей, отбежал на 10 метров и с тоской наблюдал за реаниамационными мероприятиями , которые мы проводили с козой....Видать, зело голодный был...Да и то сказать - мороз давил под 32 градуса....Аж нак ветки трещали в тайге...25 декабря как никак...Интереснейшая история, скажу я вам! А потом, конечно, пришлось козу сЪесть! То-то радости у л/с состава было!

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Да уж, поступок странноватый... Волки тоже кушать хотят.

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    «Благими намерениями вымощена гдорога в ад».Человек со своим гуманизмом-это зло для природы и для всей Земли.

  • Бред-28

    Бред-28
    36 минут назад

    ЭннДа уж, поступок странноватый... Волки тоже кушать хотят.


    Если выбирать между волком и человеком....я выберу человека...а Вы?

  • Бред-28

    Бред-28
    36 минут назад

    варварав«Благими намерениями вымощена гдорога в ад».Человек со своим гуманизмом-это зло для природы и для всей Земли.


    Вот вы это сейчас про что?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    23 минуты назад

    А потом будет новость как волк кого нибудь в деревне сожрал. Не хер лезть в пищевую цепочку. Выживает сильнейший

  • Соната

    Соната
    22 минуты назад

    а я б тоже спасала бы слабое животное от сильного коль увидела бы это

    понимая при этом, что это пищевая цепочка

    Всегда гоняла нашего кота, который птенцов воробьев из гнезда тащить пытался

    а когда ловил тех, кто встает на крыло, если успевала их живыми спасти, выхаживать старалась, пускай и не всегда успешно

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