В Приамурье дальнобойщики спасли косулю от волка

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В Магдагачинском районе неравнодушные дальнобойщики отбили у волка самца косули. Раненое животное выбежало к людям, теперь ему предстоит лечение. Информация о необычном случае появилась в Инстаграме управления по охране животного мира Амурской области.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий управления Валерий Погасиенко, это произошло 11 февраля. В Магдагачинском районе на федеральной трассе (между поселками Магдагачи и Тыгда) дальнобойщики увидели, что на обочину выскочила косуля, за которой гнался волк. Люди сумели прогнать хищника, вооружившись монтировкой. В дальнейшем косулю передали егерю управления.

Раненную хищником косулю поместили в сарай, ее должен будет осмотреть ветеринар. «Взрослый самец, старше трех лет, по внешнему виду. Если пойдет на поправку, его выпустят в живую природу. Если выпустить не удастся, поместят в реабилитационный центр», – сказал Валерий Погасиенко.