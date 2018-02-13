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13февраля
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сегодня, 12:14 3

Тындинцев просят высказаться, хотят ли они новый авиамаршрут до Благовещенска

Тындинцев просят высказаться, хотят ли они новый авиамаршрут до Благовещенска

В социальных сетях идет опрос жителей Тынды. Их просят высказаться, нужен ли им авиамаршрут до Благовещенска и обратно. Предлагается оценить стоимость перелета и целесообразность направления областных средств на другие городские нужды, а также назвать удобный для полета день.

Предложение авиакомпании «Аврора» о введении рейса Благовещенск – Тында – Благовещенск рассматривает правительство Амурской области.

Мониторинг мнений идет на нескольких площадках в социальных сетях Тынды. В опросе, стартовавшем 12 февраля, приняли участие несколько сот горожан. Большинство высказались за необходимость маршрута. Но стоимость билета в шесть тысяч рублей многие посчитали завышенной. В комментариях между участниками опроса даже разгорелась небольшая полемика по этому поводу.

«6 000 рублей дорого, 4 000 рублей было бы нормально для самолета, учитывая скорость доставки и комфорт, особенно с маленькими детьми, на поезде тяжело с малышами», – написал один из жителей.

«Билет в поезде стоит 4 800 рублей нижнее место в купе. Поэтому 6 000 еще не самый напряжный вариант, если учитывать что самолет – это скорость», – высказался другой тындинец.

Горожан также спрашивают о целесообразности направить 11,9 миллиона рублей средств субсидий областного бюджета на другие городские нужды вместо авиаперелетов. Часть проголосовавших, отвечая на этот вопрос, из двух вариантов – ремонт дорог или приобретение новых автобусов – чаще выбирают ремонт дорожного полотна.

Опрос проводится до 15 февраля, далее эти сведения будут переданы в минтранс региона для анализа. В министерстве рассказали, что в первую очередь возможность запуска нового рейса зависит от возможностей областного бюджета. Себестоимость перелета на одного пассажира в этом направлении больше 14 тысяч рублей, часть средств региону придется субсидировать, и сейчас этот вопрос изучается. Помимо бюджетных возможностей, необходимо понять его целесообразность, чтобы не пришлось перевозить воздух.

Сейчас тындинцы могут добраться до областного центра по автомобильной и железной дорогам.

Когда именно примут решение о том, появится ли в области новый авиамаршрут, пока неизвестно, сообщили в минтрансе. Между тем в опросе речь идет о летнем периоде: с мая по сентябрь.

Самолетами авиакомпании «Аврора» в настоящее время можно улететь из Благовещенска в Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск, а также из Тынды в Хабаровск. Помимо прямых рейсов, авиакомпания выполняет рейс Южно-Сахалинск – Благовещенск – Хабаровск.

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#транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Max Bezumovich

    Max Bezumovich
    3 часа назад

    Как только покроют асфальтом последние куски грунтовки на перевалах, очень многие окончательно забьют на поезда (тем паче самолеты), и будут кататься до Благи на авто .

  • Трытата

    Трытата
    3 часа назад

    «Билет в поезде стоит 4 800 рублей нижнее место в купе. Поэтому 6 000 еще не самый напряжный вариант, если учитывать что самолет – это скорость», – высказался другой тындинец....Так это тарифы РЖД завышены просто, и это не норма для самолёта 7тыщ за 1,5 часа полёта.

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