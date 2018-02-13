Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:51 1

На рейсе Красноярск – Благовещенск – Владивосток Ан-148 заменят на другой лайнер

На рейсе Красноярск – Благовещенск – Владивосток Ан-148 заменят на другой лайнер
Фото: aex.ru

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заменит на ближайших рейсах лайнеры Ан-148 на самолеты другого типа. Изменения коснутся и рейса Красноярск – Благовещенск – Владивосток, сообщили ИА «Амур.инфо» в центре информирования пассажиров авиакомпании.

Рейсы Красноярск – Благовещенск – Владивосток выполняются один раз в неделю по пятницам. Ближайший из них состоится 16 февраля. На каком именно лайнере взамен Ан-148 он будет выполняться, пока данных нет, отметили в центре информирования. Эти сведения появятся ближе к 16 февраля.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что в авиационных агентствах продолжают продавать билеты на этот авиарейс. Согласно информации агентств, обращений по их возврату не поступало.

Как сообщало информагентство, 11 февраля в Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Никто из находившихся на борту людей не выжил – погиб 71 человек. Руководство авиакомпании приняло решение о приостановке полетов на Ан-148.

Просмотров всего: 1580

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На детской железной дороге в Свободном грядет масштабная реконструкция

сегодня, 17:23
Экономика

Приамурье потратит 198 миллионов рублей на реконструкцию трассы Благовещенск – Свободный
Общество 3

Прокуратура Амурской области: плохие дороги – основная причина ДТП за прошлый год
Общество 3

Тындинцев просят высказаться, хотят ли они новый авиамаршрут до Благовещенска