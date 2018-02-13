На рейсе Красноярск – Благовещенск – Владивосток Ан-148 заменят на другой лайнер

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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заменит на ближайших рейсах лайнеры Ан-148 на самолеты другого типа. Изменения коснутся и рейса Красноярск – Благовещенск – Владивосток, сообщили ИА «Амур.инфо» в центре информирования пассажиров авиакомпании.

Рейсы Красноярск – Благовещенск – Владивосток выполняются один раз в неделю по пятницам. Ближайший из них состоится 16 февраля. На каком именно лайнере взамен Ан-148 он будет выполняться, пока данных нет, отметили в центре информирования. Эти сведения появятся ближе к 16 февраля.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что в авиационных агентствах продолжают продавать билеты на этот авиарейс. Согласно информации агентств, обращений по их возврату не поступало.

Как сообщало информагентство, 11 февраля в Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Никто из находившихся на борту людей не выжил – погиб 71 человек. Руководство авиакомпании приняло решение о приостановке полетов на Ан-148.