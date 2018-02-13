Полиция просит помочь в розыске водителя, спровоцировавшего ДТП в Приамурье

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Правоохранители просят амурчан помочь в розыске водителя, действия которого привели к ДТП. Авария произошла 10 февраля в Благовещенском районе. Легковой автомобиль опрокинулся, когда водитель пытался избежать столкновения с машиной, рулевой которой нарушил ПДД.

10 февраля в 14:20 на 12-м километре автомобильной дороги Благовещенск – Свободный неустановленный водитель на неустановленном автомобиле выехал на встречную полосу. При этом он создал помеху для движения встречному транспорту. Уходя от столкновения, водитель автомобиля Nissan Tiida не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части и опрокидывание.

В результате происшествия травмы получили два человека – водитель и пассажир Nissan Tiida. Автомобиль, действия водителя которого спровоцировали ДТП, уехал, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии или самого водителя неустановленного авто, а также автолюбителей, находившихся в тот день в этом районе около 14:20, чьи машины оснащены видеорегистраторами.

Любую информацию об этом ДТП просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.