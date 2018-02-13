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13февраля
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сегодня, 10:57 4

Полиция просит помочь в розыске водителя, спровоцировавшего ДТП в Приамурье

Полиция просит помочь в розыске водителя, спровоцировавшего ДТП в Приамурье
Фото: izvmor.ru

Правоохранители просят амурчан помочь в розыске водителя, действия которого привели к ДТП. Авария произошла 10 февраля в Благовещенском районе. Легковой автомобиль опрокинулся, когда водитель пытался избежать столкновения с машиной, рулевой которой нарушил ПДД.

10 февраля в 14:20 на 12-м километре автомобильной дороги Благовещенск – Свободный неустановленный водитель на неустановленном автомобиле выехал на встречную полосу. При этом он создал помеху для движения встречному транспорту. Уходя от столкновения, водитель автомобиля Nissan Tiida не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части и опрокидывание.

В результате происшествия травмы получили два человека – водитель и пассажир Nissan Tiida. Автомобиль, действия водителя которого спровоцировали ДТП, уехал, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии или самого водителя неустановленного авто, а также автолюбителей, находившихся в тот день в этом районе около 14:20, чьи машины оснащены видеорегистраторами.

Любую информацию об этом ДТП просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    8 часов назад

    безбашенные носятся по дорогам, не боятся ни последствий, ни ответственности. по хорошему нужно всем ставить видеорегистраторы и сдавать инфо в ГИБДД. сам недавно пожалел, что регистратора нет. в субботу на театральной около вднх наблюдал картину, как черный джип №666 со второй полосы обходит слева через двойную сплошную стоявшие на красный машины и спокойно едет дальше. что за твари на дорогах? номер такой специально взял, чтобы потом сразу в ад?

  • Буцефал

    Буцефал
    7 часов назад

    Опасная дорога Благ-Свободный,там такие повороты мама не горюй.Если есть время то лучше по федералки.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    6 часов назад

    Там прямая дорога 5 км примерно...Видимость отличная. Видел это авто лежащее у дороги (То что живы остались это чудо)

  • Dimas

    Dimas
    2 часа назад

    вместо глонаса лучше бы видеорегистраторы в обязаловку - толку больше было бы и таких проблем меньше

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