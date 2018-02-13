Бронзой российских керлингистов отметился очередной день Игр в Пхенчхане

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13 февраля стал счастливым днем на Олимпиаде в Пхёнчхане для российской команды. Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира в дабл-миксте. На этой Олимпиаде соревнования среди смешанных пар в керлинге представлены впервые.

Анастасия и Александр сумели обыграть пару из Норвегии Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счётом 8:4.

На круговом раунде россияне переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии. Заняв в группе третье место, в полуфинале они вновь сыграли со Швейцарией, но потерпели поражение, пишет «Интерфакс».

В финале сыграют Швейцария и Канада. Матч пройдет во вторник и стартует в 14:05 по московскому времени.

Это первая олимпийская медаль в истории российского кёрлинга.

Теперь на счету российской сборной 3 медали – одна серебряная и две бронзовые. Ранее шорт-трекист Семён Елистратов поднялся на третью ступень пьедестала почета. А российские фигуристы заняли второе место в командном турнире. В общем зачете Россия сейчас находится на 10-м месте.