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13февраля
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сегодня, 10:56 5

Бронзой российских керлингистов отметился очередной день Игр в Пхенчхане

Бронзой российских керлингистов отметился очередной день Игр в Пхенчхане
Фото: www.interfax.ru

13 февраля стал счастливым днем на Олимпиаде в Пхёнчхане для российской команды. Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира в дабл-миксте. На этой Олимпиаде соревнования среди смешанных пар в керлинге представлены впервые.

Анастасия и Александр сумели обыграть пару из Норвегии Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счётом 8:4.

На круговом раунде россияне переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии. Заняв в группе третье место, в полуфинале они вновь сыграли со Швейцарией, но потерпели поражение, пишет «Интерфакс».

В финале сыграют Швейцария и Канада. Матч пройдет во вторник и стартует в 14:05 по московскому времени.

Это первая олимпийская медаль в истории российского кёрлинга.

Теперь на счету российской сборной 3 медали – одна серебряная и две бронзовые. Ранее шорт-трекист Семён Елистратов поднялся на третью ступень пьедестала почета. А российские фигуристы заняли второе место в командном турнире. В общем зачете Россия сейчас находится на 10-м месте.

Просмотров всего: 1073

#Олимпиада #спорт

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Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    8 часов назад

    Со Швейцарцами они, конечно, последним броском все испортили...

  • mnbv199

    mnbv199
    7 часов назад

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    mnbv199


    http://www.mk.ru/sport/2018/02/11/mok-poobeshhal-otreagirovat-na-zayavleniya-elistratova-pro-podlye-otstraneniya.html

  • Соната

    Соната
    45 минут назад

    Молодцы!

  • Баловник

    Баловник
    2 минуты назад

    Не выгодно на ОИ. Броза- лямсемьсот, нервы. В альтернативных четыреляма без шума и пыли.

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