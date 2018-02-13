Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за благовещенского кота-экстрасенса

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации касается программы, вышедшей в эфир 31 января 2017 года. В нем ведущий Иван Ургант показал на экране своего ноутбука коллаж с лицом Кашпировского и телом кота, чтобы проиллюстрировать новость о продаже в Благовещенске кота-экстрасенса за пять миллионов рублей.

Кашпировский требует опровержения и компенсации в 500 тысяч рублей. По словам источника, телеканал должен опровергнуть «сведения, которые касаются самого кота». Данный выпуск, отметил собеседник издания, вызвал возмущение и у владельца кота, который также направил претензию телеканалу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенец разместил объявление о продаже кота-экстрасенса. Оценил он своего питомца в 17 миллионов рублей. Потом появилась информация о том, что нашелся покупатель, готовый приобрести животное за пять миллионов. Необычную сделку и необычного кота обсудили на Первом канале в программе «Вечерний Ургант».