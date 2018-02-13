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Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за благовещенского кота-экстрасенса

Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за благовещенского кота-экстрасенса

Экстрасенс Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал, из-за того, что в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант» показали коллаж благовещенского кота-экстрасенса с лицом экстрасенса, сообщает ИА «Федерал Пресс».

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации касается программы, вышедшей в эфир 31 января 2017 года. В нем ведущий Иван Ургант показал на экране своего ноутбука коллаж с лицом Кашпировского и телом кота, чтобы проиллюстрировать новость о продаже в Благовещенске кота-экстрасенса за пять миллионов рублей.

Кашпировский требует опровержения и компенсации в 500 тысяч рублей. По словам источника, телеканал должен опровергнуть «сведения, которые касаются самого кота». Данный выпуск, отметил собеседник издания, вызвал возмущение и у владельца кота, который также направил претензию телеканалу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенец разместил объявление о продаже кота-экстрасенса. Оценил он своего питомца в 17 миллионов рублей. Потом появилась информация о том, что нашелся покупатель, готовый приобрести животное за пять миллионов. Необычную сделку и необычного кота обсудили на Первом канале в программе «Вечерний Ургант».

Просмотров всего: 2960

#животные #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    8 часов назад

    Бред какой то! Больше заняться нечем......

  • странаворов

    странаворов
    8 часов назад

    Нечем, мошенник-то на пенсии.

  • холостяк

    холостяк
    8 часов назад

    Крутые разборки с конкурентом?

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    7 часов назад

    Продажа кота - наверно, неплохой способ "отмыть" пять миллионов?)

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    5 часов назад

    Красавчик Кашпировский, нехрен использовать изображение человека, без его согласия.

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    5 часов назад

    ElektroKoTПродажа кота - наверно, неплохой способ "отмыть" пять миллионов?)


    Да кстати тема.

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Кашпировский требует опровержения и компенсации в 500 тысяч рублей

    нашелся покупатель, готовый приобрести животное за пять миллионов.

    Кот требует от суда 500 тысяч сосиске за порчу репутации кота экстрасенса и использования его фото мордочки с телом человека…..

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