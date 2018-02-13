В Благовещенске розничные цены на бензин не изменились

В январе 2018 года в Амурской области цены на бензин выросли на 1,3 %, сообщает Амурстат. Согласно данным статистики, разница в потребительских ценах составила: на бензин АИ-92 – 1,20 рубля (3 %), АИ-95 – 1,38 рубля (3,3 %), АИ-98 – 0,35 рубля (0,8 %), дизельное топливо – 1,10 рубля (2,5 %).

Областное УФАС сообщает, что в первую неделю февраля 2018 года, оптовая цена бензина марки АИ-92 выросла у одного из поставщиков на 0,39 %, стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на 1,94 %, стоимость дизельного топлива «зимнее» также снизилась на 0,09 %. Цена на бензин марки А-76 (80) осталась на прежнем уровне.

Розничные цены на бензин марки А-76 (80), АИ-92, АИ-95, дизельное топливо «зимнее» остались на прежнем уровне.

Редакция ИА «Амур.инфо» проводит собственный мониторинг розничных цен на бензин на заправках областного центра. Сравнение цен проводится за 10 января (кадр слева) и 12 февраля (кадр справа). Видно, что за месяц розничные цены на топливо не изменились.

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