Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:06 2

В Благовещенске розничные цены на бензин не изменились

В Благовещенске розничные цены на бензин не изменились

В январе 2018 года в Амурской области цены на бензин выросли на 1,3 %, сообщает Амурстат. Согласно данным статистики, разница в потребительских ценах составила: на бензин АИ-92 – 1,20 рубля (3 %), АИ-95 – 1,38 рубля (3,3 %), АИ-98 – 0,35 рубля (0,8 %), дизельное топливо – 1,10 рубля (2,5 %).

Областное УФАС сообщает, что в первую неделю февраля 2018 года, оптовая цена бензина марки АИ-92 выросла у одного из поставщиков на 0,39 %, стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на 1,94 %, стоимость дизельного топлива «зимнее» также снизилась на 0,09 %. Цена на бензин марки А-76 (80) осталась на прежнем уровне.

Розничные цены на бензин марки А-76 (80), АИ-92, АИ-95, дизельное топливо «зимнее» остались на прежнем уровне.

Редакция ИА «Амур.инфо» проводит собственный мониторинг розничных цен на бензин на заправках областного центра. Сравнение цен проводится за 10 января (кадр слева) и 12 февраля (кадр справа). Видно, что за месяц розничные цены на топливо не изменились.

«Амуртранснефть»

ННК

ДНК

ВНК

Роснефть

АЗК «Машина»

Просмотров всего: 1065

#транспорт #цены

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • AmurLand

    AmurLand
    7 часов назад

    радоваться ?

  • Баловник

    Баловник
    7 часов назад

    25 лет стабильность, уверенность в завтрашнем ДНЕ:(

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На детской железной дороге в Свободном грядет масштабная реконструкция

сегодня, 17:23
Экономика

Приамурье потратит 198 миллионов рублей на реконструкцию трассы Благовещенск – Свободный
Общество 3

Прокуратура Амурской области: плохие дороги – основная причина ДТП за прошлый год
Общество 3

Тындинцев просят высказаться, хотят ли они новый авиамаршрут до Благовещенска