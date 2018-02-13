4 миллиона получат за победу в альтернативных соревнованиях спортсмены, не допущенные к ОИ

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В России проведут открытые всероссийские соревнования для спортсменов, которые остались за бортом Олимпиады. Вознаграждение для победителей определено в размере 4 миллионов рублей.

Постановление о проведении олимпийских и паралимпийских соревнований для не допущенных к Олимпийским играм Пхенчхане спортсменов подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает сайт кабмина РФ.

В сообщении говорится: «Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 миллиона рублей – за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей – за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей – за бронзовую медаль».

Размер вознаграждения для личных тренеров, обеспечивших подготовку победителей и призеров соревнований, определят в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином России совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, пишет «Р-Спорт». Соревнования пройдут в разных городах страны через несколько недель после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр.

Открытые всероссийские спортивные соревнования проведут по тем видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к участию в XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх в Южной Корее. Это: биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон и спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

В сентябре 2017 года кабмин РФ определил размер денежного вознаграждения российским спортсменам по итогам выступлений на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх в Пхёнчхане. Как и на предыдущих Олимпиадах, победители получат 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 миллиона, бронзовые медалисты – 1,7 миллиона.