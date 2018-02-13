Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 26

4 миллиона получат за победу в альтернативных соревнованиях спортсмены, не допущенные к ОИ

4 миллиона получат за победу в альтернативных соревнованиях спортсмены, не допущенные к ОИ
Фото: РИА Новости

В России проведут открытые всероссийские соревнования для спортсменов, которые остались за бортом Олимпиады. Вознаграждение для победителей определено в размере 4 миллионов рублей.

Постановление о проведении олимпийских и паралимпийских соревнований для не допущенных к Олимпийским играм Пхенчхане спортсменов подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает сайт кабмина РФ.

В сообщении говорится: «Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 миллиона рублей – за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей – за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей – за бронзовую медаль».

Размер вознаграждения для личных тренеров, обеспечивших подготовку победителей и призеров соревнований, определят в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином России совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, пишет «Р-Спорт». Соревнования пройдут в разных городах страны через несколько недель после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр.

Открытые всероссийские спортивные соревнования проведут по тем видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к участию в XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх в Южной Корее. Это: биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон и спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

В сентябре 2017 года кабмин РФ определил размер денежного вознаграждения российским спортсменам по итогам выступлений на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх в Пхёнчхане. Как и на предыдущих Олимпиадах, победители получат 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 миллиона, бронзовые медалисты – 1,7 миллиона.

Просмотров всего: 1437

#Олимпиада #российская власть #спорт #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • full

    full
    9 часов назад

    Пару нулей бы добавили и Олимпиада в полном составе переедет к нам.

  • Туж2

    Туж2
    9 часов назад

    И главное за наш с вами счет.

    З.Ы. Нет что бы Мутки и Жуковы с прочими руководителями федераций спонсировали эти игры...

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    Распилиадный междусобойчик продолжается...прелюдия перед ЧМ 2018 по футболу, а потом смс - ками собирают на лечение детей в ту же Южную Корею с ее нищебродскими затратами и открытием олимпиады по сравнению с сочи.

    Тела погибших в скотских условиях труда шахтеров в Якутии, так и не нашли, семьям по ляму все обещали. А тут айфонная распилиада ...

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    8 часов назад

    А на следующиую олимпиаду можно уже и не ехать. Чё ещё удумали - по загранкам мотылятся? Тут соревновашки устроят - и ближе к родине и далеко мешки с баблом на пилораму не надо тащить.

    ЗЫ: Артюхина кстате тоже не едет на ОИ - и я тоже чувствую себя униженной и оскорблённой - почему бы мне тоже не выделить средств. Можете даже 1 нолик с конца убрать - всёж душе моей станет теплее.

  • странаворов

    странаворов
    8 часов назад

    За кого голосовать - знаете!

  • alex 3

    alex 3
    8 часов назад

    надеюсь из зарплаты Мутко, Сечина и Миллера вычтено?

  • Туж2

    Туж2
    8 часов назад

    alex 3

    надеюсь из зарплаты Мутко, Сечина и Миллера вычтено?



    Вашей моей и еще 146 миллионов дорогих россиян

    З.Ы. За минусом американского списка...

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    странаворов

    За кого голосовать - знаете!



    За Мутко, Сердюкова, Васильеву???



    А вообще, странно, что на пенсионеров, больницы, школы у них средств нет.



    Дурдом какой-то!



  • Буцефал

    Буцефал
    8 часов назад

    Жить стало лучше, жить стало веселей!!!

  • alex 3

    alex 3
    8 часов назад

    Туж2
    alex 3

    надеюсь из зарплаты Мутко, Сечина и Миллера вычтено?



    Вашей моей и еще 146 миллионов дорогих россиян

    З.Ы. За минусом американского списка...


    точно! А Я и забыл, что тем кто в американском списке теперь еще и помогать будем -убытки их возмещать. Нами выбранная Госдума так решила.

  • Сосновский

    Сосновский
    8 часов назад

    А родители 200-х ребят, погибших 11 февраля в Сирии, что-нибудь получат?

  • alex 3

    alex 3
    8 часов назад

    СосновскийА родители 200-х ребят, погибших 11 февраля в Сирии, что-нибудь получат?


    Госдума запрещает об этом говорить!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    СосновскийА родители 200-х ребят, погибших 11 февраля в Сирии, что-нибудь получат?


    Ихтамнет

  • Полиграф

    Полиграф
    7 часов назад

    хорош "раскачивать". а то тошнит некоторых. Или вы хотите как в (на) Украине. Главное чтоб не было войны. А премии для медиков и ученых которые кормят качественным мельдонием атлетов?

  • Борис Борисов

    Борис Борисов
    7 часов назад

    Надеюсь не забудут и про футболистов на ЧМ-2018, за их не выход в финал. А они потом будут жрать шампанское и ржать над нами. Откуда вообще такие тарифы ???

    Что-то пенсии не торопятся поднимать.

  • Туж2

    Туж2
    7 часов назад

    Борис Борисов

    Надеюсь не забудут и про футболистов на ЧМ-2018, за их не выход в финал. А они потом будут жрать шампанское и ржать над нами. Откуда вообще такие тарифы ??? Что-то пенсии не торопятся поднимать.



    Да не будет ЧМ-2018

    З.Ы. ИМХО

  • OT

    OT
    7 часов назад

    В стране столько нищеты в нужде, а получается спортсмены в большей нужде. Но в целом провальная система Путина просто наглядные образцы нужды демонстрирует и что еще надо доказывать о провальной политике Путина?

  • full

    full
    7 часов назад

    Туж2

    Борис Борисов

    Надеюсь не забудут и про футболистов на ЧМ-2018, за их не выход в финал. А они потом будут жрать шампанское и ржать над нами. Откуда вообще такие тарифы ??? Что-то пенсии не торопятся поднимать.



    Да не будет ЧМ-2018

    З.Ы. ИМХО



    Чо, все деньги уйдут на выборы?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    так я не понял, они всю жизнь тренированность за 4 миллиона рублей, или за спортивные результаты и достижения?

  • просто Григорий

    просто Григорий
    7 часов назад

    Я тоже не еду на ОИ, не пускает начальник меня. Кому слать номер карты для перевода средств??? Согласен не на 4 млн, 1 млн хватит, остальные 3 отдайте пенсионерам.

  • Полиграф

    Полиграф
    6 часов назад

    просто Григорий

    Я тоже не еду на ОИ, не пускает начальник меня. Кому слать номер карты для перевода средств??? Согласен не на 4 млн, 1 млн хватит, остальные 3 отдайте пенсионерам.



    Я за Вами буду, тоже в знак протеста не хочу в Корее демонстрировать свои супер способности . Могу за 500 тыс. съехать на санках с горки в любой точке РФ.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    6 часов назад

    А с кем они соревноваться будут ... сами с собой?

  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    просто Григорий

    Я тоже не еду на ОИ, не пускает начальник меня. Кому слать номер карты для перевода средств??? Согласен не на 4 млн, 1 млн хватит, остальные 3 отдайте пенсионерам.



    Я пенсионер!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    4 часа назад

    я тоже не еду на Алимпиду, дайте денюх забортные. вот на фига мне эти спорты, ни фига не пойму. да, и лимпиада, и мундиаля мне на фиг не нужно.

  • Покемон

    Покемон
    3 часа назад

    Не перестаю удивляться нашими спортсменами. Самые малообеспеченные, нужно бедных пожалеть....С чего формируется сумма поощерения?! А на бедных детишек больных собирают с деньги с народа, на это денег не предусмотрено.

  • Борис Борисов

    Борис Борисов
    2 часа назад

    Сергей Труш

    4 часа назад



    так я не понял, они всю жизнь тренированность за 4 миллиона рублей, или за спортивные результаты и достижения?

    Если вы такой непонятливый - то заплатите из своего кармана.

    На олимпиаде он(спиртсмен)может-быть и не занял призовое место, если бы поехал. А тут по-любому получит призовые. И будут соревноваться друг с другом три калеки.

Показать все (26) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Амурский мопс Геворг предсказывает исход Олимпиады
Экономика

Приамурье потратит 198 миллионов рублей на реконструкцию трассы Благовещенск – Свободный
Общество 2

Фонд капитального ремонта атаковали амурчане, желающие получить компенсацию

Спорт 5

Бронзой российских керлингистов отметился очередной день Игр в Пхенчхане