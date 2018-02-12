«Народный ведущий»: 13 февраля на «Альфа-канале» – день самоуправления

Традиционно к своему дню рождения телекомпания «Альфа-канал» проводит день самоуправления. Во вторник, 13 февраля, в студиях рабочие места займут народные ведущие. Это благовещенцы, которые прошли кастинг и телепробы. Из 70 человек в финал вышли восемь человек.

Эта восьмерка проведет эфиры самых рейтинговых программ телеканала.

«Ребята очень уверенные. Поэтому пришлось выбрать даже несколько человек. Многие не работают в этой сфере. Есть уборщицы, сотрудники министерства, детские аниматоры. Приходили даже те, кто не прошёл в прошлом году», – рассказала промоменеджер ТК «Альфа-канал» Татьяна Водопьянова.

Выбирать победителей будут зрители. Голосование начнется в среду, 14 февраля, на Амур.инфо и продлится до 24 часов воскресенья, 18 февраля. Те, кто займут первые три места, получат подарки от телекомпании.

А в субботу, 17 февраля, в честь дня рождения «Альфа-канала» в торгово-развлекательном центре «Острова» пройдет игра Encounter. Команды телезрителей будут искать ответы на загадки вместе с ведущими телеканала «из народа».