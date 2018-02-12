Российские фигуристы завоевали серебряную медаль ОИ–2018 в командном турнире

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12 февраля российские фигуристы завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Они заняли второе место в командном турнире и заработали 66 баллов. Золото у канадцев (73 балла), бронза – у сборной США (62 балла).

Командные состязания завершились в понедельник выступлениями танцоров. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 110,43 балла – заняли третье место. На первом месте канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир –118,10 на втором – американцы Майя и Алекс Шибутани – 112,01, сообщает «Лента.ру».

Среди одиночниц россиянка Алина Загитова заняла первое место (158,08 балла). На втором – фигуристка из США Мирай Нагасу (137,53 балла), на третьем —Габриэль Дэйлман (137,14 балла) из Канады.

Михаил Коляда стал вторым в мужской произвольной программе, он получил 173,57 балла. Победу одержал канадец Патрик Чан (179,75), третье место у американца Адама Риппона (172,98).

14 февраля у фигуристов начинаются индивидуальные соревнования.

В состав российской сборной, выступавшей в командном турнире фигуристов, входили: спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая), спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт (произвольная); танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (выступали и в короткой, и в произвольной программе); Евгения Медведева (короткая), Алина Загитова (произвольная); Михаил Коляда (короткая и произвольная).

Сейчас в общей копилке российской команды две медали – бронзовая и серебряная.