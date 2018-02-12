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12 февраля 2018, 19:53 10

Пожар в магазине «Меркурий»: что не сгорело, то затопило (фото)

Пожар в магазине «Меркурий»: что не сгорело, то затопило (фото)

В минувшие выходные в Благовещенске случилось сразу несколько крупных пожаров. В понедельник, 12 февраля, в магазине «Меркурий» устраняли последствия возгорания. Рабочие убирают мусор, а заледеневшие ступени и перила отогревают тепловой пушкой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске днем 11 февраля произошло возгорание в здании «Меркурий», расположенном в переулке Волошина. Из здания эвакуировали 44 человека, в том числе 8 детей. Работали 35 человек и 11 единиц техники. Пожар тушили около пяти часов – до вечера.

Больше всего от огня пострадало кафе китайской кухни на третьем этаже. В помещении сейчас трудно разглядеть что-то уцелевшее. Меньше всего досталось зоомагазину, который занимает два этажа. Здесь лишь немного подтопило пол. Неравнодушные горожане во время пожара приходили спасать животных. Но с этим справились сами сотрудники. Шиншиллу, кролика и пару хомячков эвакуировали вместе с посетителями.

Возгорание началось в мансарде. Что именно там загорелось, пока неизвестно. Огонь распространился на площади около двухсот квадратных метров. Тушение осложнялось сложной планировкой мансарды и тем, что здание представляет собой архитектурную ценность. Пожарным пришлось постараться, чтобы сохранить его первозданный вид.

«Здание с вековой историей. Там множество шахт. Огонь быстро распространялся как с подвала на крышу, так и наоборот. Наличие деревянных перекрытий осложняло тушение. Была угроза распространения на соседние здания», – рассказал врио начальника Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константин Рыбалко.

В 2016 году в том же месте уже был пожар. Тогда были виноваты рабочие, которые грели битум на крыше. Что привело к возгоранию в этот раз, еще предстоит установить.

Просмотров всего: 3216

#пожары #происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • олег1975

    олег1975
    10 часов назад

    Не мудрено, что затопило. Ведь технологии тушения пожара отстают от современных запросов экономики. Тушим водой как при царе-Горохе. А ведь уже давно появились современные средства тушения пожаров, в том числе для пожарной автотехники. Но вода у нас бесплатная, так что терпите уважаемые погорельцы, государство на вас экономит свои деньги. Только не там экономим.

  • full

    full
    9 часов назад

    Это не эту пожарную часть освятили?

  • ямщик

    ямщик
    9 часов назад

    Надо же, и разрешение от пожарников было на устройство китайки, а все равно сгорело. Как так?

  • Victrix

    Victrix
    9 часов назад

    ямщик

    Надо же, и разрешение от пожарников было на устройство китайки, а все равно сгорело. Как так?



    Разрешение у пожарных нужно было брать.

  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    заметают следы

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    Вспомнился пожар на ликерке.Там пена попала в емкости с вином. И это вино сливали в Амур по шлангу. На запах куча бомжей прибежала. Но, увы... халява не прошла.

  • Morozov

    Morozov
    8 часов назад

    олег1975

    Не мудрено, что затопило. Ведь технологии тушения пожара отстают от современных запросов экономики. Тушим водой как при царе-Горохе. А ведь уже давно появились современные средства тушения пожаров, в том числе для пожарной автотехники. Но вода у нас бесплатная, так что терпите уважаемые погорельцы, государство на вас экономит свои деньги. Только не там экономим.



    Раз ты такой такой продвинутый в плане тушения пожаров, расскажи нам о современных методах.

  • KenshiN

    KenshiN
    6 часов назад

    Фамилию пожарного инспектора проверявшего данное здание в студию!

  • олег1975

    олег1975
    4 часа назад

    Morozov

    олег1975

    Не мудрено, что затопило. Ведь технологии тушения пожара отстают от современных запросов экономики. Тушим водой как при царе-Горохе. А ведь уже давно появились современные средства тушения пожаров, в том числе для пожарной автотехники. Но вода у нас бесплатная, так что терпите уважаемые погорельцы, государство на вас экономит свои деньги. Только не там экономим.



    Раз ты такой такой продвинутый в плане тушения пожаров, расскажи нам о современных методах.



    Мне нравится порошковое тушение. И пожарные автомобили порошкового тушения существуют. Да! такие авто как и порошок стоят денег! Но недороже сгоревшего имущества, А ГЛАВНОЕ НЕСГОРЕВШЕГО имущества, но пострадавшего от воды. Разное есть, Гугл в помощь.

  • karlik nos

    karlik nos
    29 минут назад

    Есть ещё лучшая методикаы нежели порошковое тушение и соответствующие пожарные автомобили для этих целей,данная методика не имеет аналогов в мире,скажу больше.Эта метода изобретенна именно в России и оформленная надлежащим образом она приносит свои дивиденты из разных стран мира,оставив далеко позади себя на несколько десятилетий любую другую методику пожаротушения то что изобретенна и то что когда либо будет придуманная,просто невозможно противопоставить этой методе нечто лучшее ни сейчас,ни в будущем.Это методика в узких кругах специалистов получила название как "медный таз" или "каска пожарного" ...прилетает вертолёт,накрывает здание "медным тазом"...все!!!нет кислорода ,нет огня!!!...затраты минимальны...два члена экипажа,вертолёт и медный таз ...

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