Пожар в магазине «Меркурий»: что не сгорело, то затопило (фото)

В минувшие выходные в Благовещенске случилось сразу несколько крупных пожаров. В понедельник, 12 февраля, в магазине «Меркурий» устраняли последствия возгорания. Рабочие убирают мусор, а заледеневшие ступени и перила отогревают тепловой пушкой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске днем 11 февраля произошло возгорание в здании «Меркурий», расположенном в переулке Волошина. Из здания эвакуировали 44 человека, в том числе 8 детей. Работали 35 человек и 11 единиц техники. Пожар тушили около пяти часов – до вечера.

Больше всего от огня пострадало кафе китайской кухни на третьем этаже. В помещении сейчас трудно разглядеть что-то уцелевшее. Меньше всего досталось зоомагазину, который занимает два этажа. Здесь лишь немного подтопило пол. Неравнодушные горожане во время пожара приходили спасать животных. Но с этим справились сами сотрудники. Шиншиллу, кролика и пару хомячков эвакуировали вместе с посетителями.

Возгорание началось в мансарде. Что именно там загорелось, пока неизвестно. Огонь распространился на площади около двухсот квадратных метров. Тушение осложнялось сложной планировкой мансарды и тем, что здание представляет собой архитектурную ценность. Пожарным пришлось постараться, чтобы сохранить его первозданный вид.

«Здание с вековой историей. Там множество шахт. Огонь быстро распространялся как с подвала на крышу, так и наоборот. Наличие деревянных перекрытий осложняло тушение. Была угроза распространения на соседние здания», – рассказал врио начальника Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константин Рыбалко.

В 2016 году в том же месте уже был пожар. Тогда были виноваты рабочие, которые грели битум на крыше. Что привело к возгоранию в этот раз, еще предстоит установить.