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12 февраля 2018, 19:10 1

Благовещенцы играли в футбол, разбирали автомат и перетягивали канат

Благовещенцы играли в футбол, разбирали автомат и перетягивали канат

В минувшие выходные, 10 и 11 февраля, в Благовещенске в спорткомплексе «Юность» прошел турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Семь команд соревновались в четырех дисциплинах: разборе и сборе автомата, поднятии гири, перетягивании каната и мини-футболе.

Руководитель турнира, представитель амурского футбольного союза Анатолий Кулик рассказал, что соревнования проходили под лозунгом «Народ и армия едины».

В них приняли участие две команды ДВОКУ, команды МЧС, ФСБ, Пограничного управления, «Макс-Интер» и «Динамо». Проводится турнир второй раз.

«В том году мы проводили только мини-футбол. В этом году решили его расширить, поскольку добавленные дисциплины традиционны для Вооруженных сил России», – рассказал Анатолий Кулик.

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#праздники #спорт

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