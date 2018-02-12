Благовещенцы играли в футбол, разбирали автомат и перетягивали канат

В минувшие выходные, 10 и 11 февраля, в Благовещенске в спорткомплексе «Юность» прошел турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Семь команд соревновались в четырех дисциплинах: разборе и сборе автомата, поднятии гири, перетягивании каната и мини-футболе.

Руководитель турнира, представитель амурского футбольного союза Анатолий Кулик рассказал, что соревнования проходили под лозунгом «Народ и армия едины».

В них приняли участие две команды ДВОКУ, команды МЧС, ФСБ, Пограничного управления, «Макс-Интер» и «Динамо». Проводится турнир второй раз.

«В том году мы проводили только мини-футбол. В этом году решили его расширить, поскольку добавленные дисциплины традиционны для Вооруженных сил России», – рассказал Анатолий Кулик.