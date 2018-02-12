«Саратовские авиалинии» приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148

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Руководство авиакомпании «Саратовские авиалинии» приняло решение о временной приостановке полетов на самолетах Ан-148. Один из них в субботу, 11 февраля, разбился под Москвой – погибли более 70 человек. В Благовещенском аэропорту также есть рейс с такими самолетами.

На сайте авиакомпании руководство принесло извинения за возможные корректировки в расписании авиарейсов. В Благовещенском аэропорту самолеты Ан-148 возят пассажиров по маршруту Красноярск–Благовещенск–Владивосток. Как сообщили в областном минтрансе, до 18 часов информация о судьбе этого рейса от перевозчик анне поступала. Благовещенский аэропорт сделал запрос в авиакомпанию, ожидается, что к утру, 13 февраля информация появится.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Московской области. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Он вылетел из Домодедова и направлялся в Орск. Следователи проверяют все возможные версии авиакатастрофы, в том числе: погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие.

На сайте «Саратовских авиалиний» сообщили, что самолет Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 разработан и выпущен в 2010 году. В парк авиакомпании он поступил в феврале 2017 года. В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия «Мотор Сич», и была подтверждена летная годность самолета.

«Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне. В этот день, 11 февраля, самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из «Домодедова» в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета», – указывается на сайте компании.