На Масленицу белогорцы будут тянуть канат за свою общественную территорию

Фото: varlamov.me

«Перетяни на свою территорию!» – под таким девизом на проводах Масленицы белогорцы поучаствуют в чемпионате по перетягиванию каната среди жителей микрорайонов, чьи общественные территории вынесут на рейтинговое голосование в рамках реализации программы «Комфортная среда». Команда-победитель получит блины и икру.

Как рассказали в оргкомитете по проведению народных гуляний, идея устроить состязания на центральной площади города пришла после подведения итогов отбора территорий. Празднование Масленицы пройдёт 18 февраля. Ровно через месяц, 18 марта, белогорцам предстоит поучаствовать в рейтинговом голосовании за те территории, которые предстоит благоустроить в первую очередь.

«В этот день в разных микрорайонах города будет проходить масса народных гуляний, посвященных проводам зимы, в том числе, в рамках проекта “Выходи гулять!” – рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Они пройдут в городском парке, школах, скверах, обустроенных по программе 2017 года. На площади имени 30-летия Победы пройдет основное мероприятие Масленицы. Здесь будет дан старт обсуждению общественных территорий, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании 18 марта. Тянуть канат за свою территорию белогорцы начнут в 11:30».

Все команды-участницы после состязаний получат по большой стопке блинов с джемом. А команда-победитель, сумевшая перетянуть всех на свою территорию, по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, получит еще и главный приз – килограмм красной икры и еще одну стопку горячих блинов.

«В состязаниях примут участие 7 команд – по числу общественных пространств, которые войдут в бюллетень для рейтингового голосования. Напомню, это сквер “Жемчужина” в микрорайоне Транспортный, территория городского парка, территория бывшего парка имени Дзержинского, сквер имени Луценко в микрорайоне Амурсельмаш, сквер Зеленого городка, парк “Амурсельмаш”, а также территория в районе городского отдела ЗАГС. У каждой команды будет созвучное с территорией название и свой опознавательный знак, – рассказала начальник управления физкультуры и спорта Ольга Саяпина. – Известна первая команда, которая представит городской парк и световую аллею. Молодежный парламент уже заявлен на участие в соревнованиях».

В оргкомитете по проведению мероприятия отметили, что место проведения состязаний белогорцы узнают сразу. Его обозначат специальными баннерами, на которых будут изображены благоустроенные территории. Результаты будут отображаться на специальном табло, а ход соревнования – транслироваться на уличном экране, установленном на площади. Поучаствуют в празднике и волонтеры. Они раздадут буклеты с итогами выбора общественных территорий и предложением обсудить их дома, а 18 марта прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Уверены, что все участники народных гуляний поддержат команды, – прокомментировала начальник управления культуры Ирина Хозяйская. – Приглашаем всех принять участие в проводах зимы. Конкурсов и призов будет много! Состоится праздник 18 февраля. Начало в 11:00».