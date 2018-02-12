В Свободном на железнодорожных путях подростки оставили посторонние предметы

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11 февраля в Свободном транспортные полицейские установили, что двое подростков на железной дороге оставили на железнодорожных путях посторонние предметы. Это могло привести к трагедии.

В Свободненское линейное отделение полиции по телефону сообщили, что на перегоне перегоне Свободный – Михайло-Чесноковская неизвестные кладут посторонние предметы на железнодорожные пути. Прибывшие транспортные полицейские установили, что это дело рук двоих подростков 2004 и 2006 годов рождения. С ними провели профилактическую беседу.

В отношении их родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

«Шутя и играя, несовершеннолетние даже не задумываются о том, что в любую секунду могут получить травму, погибнуть от проходящего мимо на огромной скорости подвижного состава. Также их игры в виде наложения посторонних предметов на рельсы могут привести к катастрофе, связанной со сходом пассажирского поезда, грузовых, наливных составов и иным авариям», – отмечают в ведомстве.