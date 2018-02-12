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Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей

Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей
Фото: пресс-служба областного управления МВД

В Амурской области работают мошенники, которые пишут с неизвестных номеров о блокировке банковских карт. Обманным путем они получают доступ к счетам и снимают деньги. У одной женщины таким образом украли 345 тысяч рублей.

Амурчанка 1963 года рождения обратилась в полицию. Она сообщила, что на ее телефон с неизвестного номера пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина для уточнения информации позвонила по указанному в смс номеру. Потерпевшей ответила девушка, которая подтвердила блокировку банковской карты и попросила назвать ее номер и три цифры с оборотной стороны, что женщина и сделала.

Далее в разговор вступил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка. Он сказал потерпевшей, что необходимо вывести все деньги с карты, а потом снова их зачислить, для этого ему нужны приходящие на телефон пароли. Амурчанка сообщила коды, в итоге с ее счета стали списываться деньги. Всего 345 000 рублей.

После этого женщина обратилась в банк, где ей сообщили, что такие смс-сообщения сотрудники банка не направляли.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полиция Приамурья рекомендует: при получении подозрительного смс-сообщения ни в коем случае не перезванивать по указанному номеру. Затем стоит обратиться лично в офис банка или же в офис сотовой связи. Пин-код и реквизиты банковской карты никому сообщать нельзя.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    видно нет ума у человека. зато деньги есть.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Теперь начался обратный процесс.

  • Amurdar

    Amurdar
    1 час назад

    Полиция Приамурья рекомендует: при получении подозрительного смс-сообщения необходимо немедленно удалить его.

    А я думала, следует написать заявление в полицию, чтобы стражи порядка по номеру вычислили злоумышленников. Не? Просто удалить, пускай других лохов разводят?

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    феерично

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Тупую овцу не жаль. Ведь даже когда коды для проведения операции приходят в СМС написано никому его не сообщать.

    Ну а так тупая тётка купила себе немного ума и сделала счастливыми парочку человек.

  • Alei

    Alei
    50 минут назад

    29 ноября 2017 года с номера +79057127606 получил сообщение о блокировке карты. Звонить по предложенному номеру не стал, а на этот номер отправил короткое сообщение. Подтверждение о доставке смс получил, больше не звонили.

  • Геральт

    Геральт
    44 минуты назад

    Alei

    29 ноября 2017 года с номера +79057127606 получил сообщение о блокировке карты. Звонить по предложенному номеру не стал, а на этот номер отправил короткое сообщение. Подтверждение о доставке смс получил, больше не звонили.



    это еще фееричнее. баланс счета конечно проверили после?

  • Alei

    Alei
    34 минуты назад

    Все в норме, онлайн банк работает без проблем.

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