Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей

Фото: пресс-служба областного управления МВД

В Амурской области работают мошенники, которые пишут с неизвестных номеров о блокировке банковских карт. Обманным путем они получают доступ к счетам и снимают деньги. У одной женщины таким образом украли 345 тысяч рублей.

Амурчанка 1963 года рождения обратилась в полицию. Она сообщила, что на ее телефон с неизвестного номера пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина для уточнения информации позвонила по указанному в смс номеру. Потерпевшей ответила девушка, которая подтвердила блокировку банковской карты и попросила назвать ее номер и три цифры с оборотной стороны, что женщина и сделала.

Далее в разговор вступил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка. Он сказал потерпевшей, что необходимо вывести все деньги с карты, а потом снова их зачислить, для этого ему нужны приходящие на телефон пароли. Амурчанка сообщила коды, в итоге с ее счета стали списываться деньги. Всего 345 000 рублей.

После этого женщина обратилась в банк, где ей сообщили, что такие смс-сообщения сотрудники банка не направляли.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полиция Приамурья рекомендует: при получении подозрительного смс-сообщения ни в коем случае не перезванивать по указанному номеру. Затем стоит обратиться лично в офис банка или же в офис сотовой связи. Пин-код и реквизиты банковской карты никому сообщать нельзя.