«Альфа-каналу» исполнилось 17 лет

12 февраля «Альфа-канал» отмечает день рождения. Ровно 17 лет назад состоялся первый эфир новой телекомпании. В нем рассказывали о предстоящих выборах, о возвращении из Чечни амурских милиционеров, а еще историю малыша, от которого отказались вич-инфицированные родители.

«Альфа-канал» сегодня – это программы «Альфа-новости», «Простые вопросы», «Новости экономики», «Сканер», «Благовещенск: инструкция по применению», «Мастер вкуса», «Между нами» и «С любимыми не расставайтесь». Каждый день журналисты готовят для зрителей интересные и актуальные сюжеты, интервью.

Корреспонденты информационной службы помогают решить проблемы амурчан, привлекают внимание властей к наболевшим вопросам, знакомят жителей области с интересными событиями и людьми. А корреспонденты развлекательных выпусков дают возможность телезрителям отдохнуть с пользой.

Материалы «Альфа-канала» можно увидеть не только по телевизору, но и на сайте Амур.инфо. «Альфа-канал» – это и первое инстаграм-телевидение Амурской области, которое каждый день выпускает в эфир сюжеты о жизни региона и города.