Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:27 1

«Альфа-каналу» исполнилось 17 лет

«Альфа-каналу» исполнилось 17 лет

12 февраля «Альфа-канал» отмечает день рождения. Ровно 17 лет назад состоялся первый эфир новой телекомпании. В нем рассказывали о предстоящих выборах, о возвращении из Чечни амурских милиционеров, а еще историю малыша, от которого отказались вич-инфицированные родители.

«Альфа-канал» сегодня – это программы «Альфа-новости», «Простые вопросы», «Новости экономики», «Сканер», «Благовещенск: инструкция по применению», «Мастер вкуса», «Между нами» и «С любимыми не расставайтесь». Каждый день журналисты готовят для зрителей интересные и актуальные сюжеты, интервью.

Корреспонденты информационной службы помогают решить проблемы амурчан, привлекают внимание властей к наболевшим вопросам, знакомят жителей области с интересными событиями и людьми. А корреспонденты развлекательных выпусков дают возможность телезрителям отдохнуть с пользой.

Материалы «Альфа-канала» можно увидеть не только по телевизору, но и на сайте Амур.инфо. «Альфа-канал» – это и первое инстаграм-телевидение Амурской области, которое каждый день выпускает в эфир сюжеты о жизни региона и города.

Просмотров всего: 253

#праздники #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Поздравляю!

    Ещё чуть-чуть и совершеннолетие. )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

На Масленицу белогорцы будут тянуть канат за свою общественную территорию
Общество 7

На Масленицу в центре Благовещенска не будут продавать алкоголь
Общество

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: писатель из США
Общество

Для выхода в туалет с учеников столичной школы требуют справку: обзор прессы